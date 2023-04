Oblak: "Simeone es el entrenador del pasado, del presente y del futuro del Atleti"

El esloveno elogia a Simeone y Griezmann en una entrevista en TVE. Confía en ganar en el Camp Nou

"El partido es importante tanto para nosotros como para ellos. En los dos equipos vamos a hacer de todo para ganarlo. Sería bueno, para la Liga y para todo el mundo, si esta liga terminara con un poco más de emoción". Palabra de Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, que este fin de semana se enfrenta al FC Barcelona en el Campo Nou.

"Creo que Simeone es el entrenador del pasado, del presente y también del futuro del Atleti"

En declaraciones a TVE, el meta esloveno del Atlético comentó que "Simeone es el entrenador del futuro" y que, en la buena racha del equipo, es clave la figura del argentino, que lleva ya 11 años en el club. "Anteriormente todo el mundo que quería que se fuera, pero ahora con los resultados mejores, no están tan seguros. Es entrenador del pasado, del presente y también es el entrenador del futuro de este club y creo que lo va a seguir haciendo bien, como lo ha hecho hasta ahora", señaló a TVE.

"Griezmann se merece lo que le está pasando"

Oblak también habló de Antoine Griezmann, máximo delantero de su equipo, y se mostró feliz de que "haya podido volver de esta manera". Para el esloveno, "estamos muy contentos de que esté con nosotros. Por suerte ha podido volver de Barcelona a este club. Le ha demostrado a todo el mundo que se equivocó y la verdad, que siente a los colores y en cada partido que entra lo hace al máximo", elogió Oblak.

"Sé que está a un nivel espectacular y espero que pueda seguir así, porque la verdad, el esfuerzo que hace, el trabajo que hace... Se lo merece", agregó Oblak sobre Antoine.

Por último, respecto a la Champions, Oblak fue muy sincero. Aún está dolido por no estar entre los mejores de Europa. "Sinceramente, no estoy viendo la Champions porque me duele no jugarla... Es una pena y la verdad es que es muy difícil de asumir. Ha sido muy difícil asumir todo eso", comentó el esloveno.