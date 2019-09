Objetivo Barça: Que Messi tenga unos minutos ante el Inter

Podría llegar finalmente al partido que del Barcelona ante el Inter de Milán en el Camp Nou

Todo parece apuntar que Lionel Messi llegará al partido de Champions ante el Inter. Ese y no otro era el objetivo del argentino nada más conocerse su lesión, ya que el choque sí es de vital importancia para el , ya que un mal resultado podría complicarle el grupo en la segunda jornada tras empatar ante el Dortmund en la primera. Según ha podido saber Goal, la evolución de la lesión muscular que arrastra el argentino está siendo positiva. De ahí que el Barcelona esté barajando la posibilidad de que pueda entrar en la lista de convocados ante los italianos. Valverde decidirá si juega de titular o si por el contrario, como recomienda el protocolo médico habitual, juega sólo unos minutos en el segundo tiempo.

En todos caso, nadie quiere precipitarse con Messi. Este último contratiempo, esa pequeña elongación durante el partido de Liga ante el en el Camp Nou no era tan severa y ahora está creciendo el optimismo con Messi, pero la prudencia debe ser la máxima con el argentino.Nadie quiere saltarse los tiempos de recuperación, nadie quiere arriesgar lo más mínimo y Valverde tiene muy claro que, si tiene que esperar más, lo hará. Es el técnico azulgrana el que más empeño está poniendo en dejar claro que no quiere correr ningún riesgo con Messi

Después de que el capitán azulgrana no estuviera el sábado en el partido contra el , en el Coliseum Alfonso Pérez, es obvio que tiene ganas de volver con los compañeros. Eso sí, el propio Messi tiene claro que si no está al cien por cien recuperado físicamente no forzará para evitar una recaída.