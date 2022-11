O todas las medallas, o ninguna

Héctor Gómez analiza una semana más la actualidad ché

El Valencia CF tiene encima de la mesa varios problemas con jugadores jóvenes por los que de una manera u otra ha hecho una apuesta importante a nivel económico, porque muchas veces se tiende a pensar erróneamente que las apuestas económicas únicamente se hacen pagando traspasos por jugadores y no es así, porque apostar contratos importantes en jugadores jóvenes, también son apuestas de cierto riesgo si los jugadores terminan por no romper.

El club en los últimos años se ha esmerado mucho en proyectar jugadores desde la escuela porque la economía es de guerra, de deudas y de poco margen para fichar pese a tener un multimillonario como máximo accionista. Por eso, han ido apareciendo con mucha facilidad jugadores del filial en el primer equipo que en muchas ocasiones no están todavía fogueados y tardan en rendir como toca.

En los últimos meses, por no hacer un serial de Meriton en el club, la entidad ha hecho apuestas de diferentes tipos para el primer equipo con jugadores jóvenes. Unas están saliendo a las mil maravillas como Mamardashvili o Yunus, pese a que este ha tardado en explotar y otras son una absoluta incógnita porque se han tomado quizá con premura o sin tener claro quien tomaba las decisiones.

En ese campo podemos colocar a jugadores como Hugo Duro, Jesús Vázquez o jugadores a caballo entre primer equipo y filial como Mosquera o Iranzo. Todos estos han sido apuestas de club que ahora por unas cosas u otras no tienen participación, pero si tienen contratos importantes para los roles que desempeñan. El problema es que ninguno de ellos tiene una clara progresión hecha para ser importantes a corto plazo en el primer equipo y de hecho, hay dudas razonadas de que alguno de ellos pueda jugar en el primer equipo.

Sin embargo, de esto no hay nadie que vaya a responder. Hay quien en las últimas semanas pide que haya un nuevo director en Paterna. Es algo cíclico y algo que hacen los que se creen tener una voz más autorizada de lo que realmente la tienen, y casi siempre con el interés de que entre algún amiguete o de que el amiguete de la sonrisaprofidentque filtra alguna cosilla, siga viviendo la vida cojonuda que se vive en Valencia, sin ninguna presión de nada.

Las renovaciones de canteranos se utilizan para encumbrar la gestión inexistente de Meriton y concretamente las de Mosquera o Rubo se utilizaron para encumbrar la figura de un señor que ahora que habla parece que cae mejor, pero que tiene una figura decorativa en el club como es Corona. A mí me gustaría saber exactamente bajo que parámetros se renovaron a estos dos jugadores y que plan había con ellos si este verano ha habido que acudir al mercado a traer a un chico que no había jugado un solo minuto en una gran Liga, cosa que Mosquera o Rubo si habían hecho.

Del mismo modo, me gustaría saber que idea hay con Jesús Vázquez, porque durante todo el año que se ha estado negociando la renovación de Gayà creo que no era complicado saber que eso cerraría la puerta a jugar al jugador, sabiendo que este Valencia únicamente compite un mes al año en dos competiciones. O cuál es el motivo por el que no se cuenta con Hugo Duro, por el que hubo que pagar 4 millones de euros. Porque el anterior entrenador, el que lo trajo al chico le dijo a Corona en la cara que él en un Valencia CF de mínimos no invertiría 4 millones en Duro. Y sí, suena fuerte, pero es así. Esa fue una decisión de club y o Corona pinta o no pinta. Lo que no puede ser es querer las medallas que no te tocan y esconderse ante los chupinazos que no salen bien. Entre otras cosas, porque cualquier director deportivo, secretario técnico, director técnico o las siglas que quieran inventar, de un Valencia CF medio normal que estuviera 3 años, camino de 4, sin pisar Europa, evidentemente no gozaría de ningún crédito por parte de la gente. Bueno, principalmente no estaría en el club.

Por tanto, menos medrar y más trabajar que la primera plantilla tiene muchos déficits que cualquier secretaría técnica profesional podría solventar también con poco dinero. Y aquí se trabaja mucho, pero se ven pocos resultados.

Héctor Gómez