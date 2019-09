Núñez definió el once de Always Ready para su debut como DT

Always Ready

El director técnico trasandino ya tiene listo el equipo que pondrá el sábado, contra The Strongest, en su estreno en el torneo boliviano.

El entrenador chileno Sebastián Núñez tiene el once definido para su partido debut al mando de Always Ready, que este sábado se medirá a The Strongest por la fecha 12 del torneo boliviano.

Tras dos entrenamientos, Núñez eligió a los jugadores que buscarán dar una sorpresa al Tigre en el estadio de Villa Ingenio (4.000 metros sobre el nivel del mar), donde se hizo invencible.

Always Ready pondrá el sábado a: Raúl Olivares, Eduardo Puña, Luis Copete, Carlos Suárez, Francisco Rodríguez, Samuel Galindo, Sergio Adrián, Mirko Tomianovic, Ludwing Rojas, Marcos Ovejero y Carmelo Algarañaz.

Núñez tomó el mando del equipo millonario el pasado jueves tras el despido de Julio Baldivieso quien se fue por tener problemas con varios jugadores.

Always Ready marcha octavo en la tabla acumulativa de posiciones y busca llegar a un torneo internacional para 2020.