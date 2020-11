Un 2020 soñado: los números de Tevez en Boca con Russo

Carlitos recuperó la sonrisa de la mano de Miguel y ostenta números que están a la altura de sus mejores campañas.

"El fútbol me está devolviendo la alegría". La sonrisa de Carlos Tevez es una marca registrada. Pero detrás de ese gesto animado, hay una persona sufriente. Segundo, su papá adoptivo, está delicado de salud y no la pasa bien. El implacable 2020 sigue su determinado paso y no escatima en víctimas. Carlitos, sin embargo, sonríe. Un poco porque está en su esencia, pero otro poco, también, porque volvió a disfrutar de lo que más le gusta hacer en donde más le gusta estar.

"La plata no compra la felicidad", había dicho en 2015 de frente a los hinchas de Boca en una Bombonera repleta, cuando regresó de . Lo comprobó en 2017, cuando quiso obtenerla a cambios de muchísimos yenes. Aquel regreso en 2018, tanto menos ampuloso que el de unos años antes, se percibía otro Tevez. La sonrisa se fue transformando en muecas de desaprobación en cada esquina, primero con Guillermo y, luego, con Alfaro. Pero entonces, Riquelme. Y entonces, Russo.

"Miguel tiene mucho que ver en este presente. Me da la libertad para jugar en donde me siento cómodo. Me está sacando buena de vuelta", expresó el Apache tras otra noche superlativa, esta vez en Rosario, ante . El gol que le hizo a Aguerre fue el décimo del 2020, lo que lo convierte en el máximo artillero del año junto con Eduardo Salvio, quien también lleva una decena. Por detrás suyo aparecen Borré, Silvio Romero y Sand, con seis.

💫 Qué noche la de anoche, Carlitos... Vení, espía con la cámara de #Boca el partido genial de Tevez en Rosario.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/u0Tzg19koc — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) November 9, 2020

Además, superó los nueve tantos que hizo en 2015 e igualó la cantidad realizada en 2018, pero en menos de la mitad de partidos: fueron 10 festejos en 34 cotejos, mientras que ahora lleva solo 14. Seguramente superará esa marca y se acerque a aquel intratable 2016, estadísticamente su mejor año desde que regresó, en el que llegó a meterla 16 veces. Al 2019, mejor ni nombrarlo: apenas cuatro gritos en 28 duelos.

Tevez lleva 14 encuentros jugados, todos como titular, y solo no estuvo en dos de los 16 que disputó el Xeneize en el año: ante , por la suspendida Copa de la Superliga, y ante Caracas, en , en ambas oportunidades por decisión del entrenador. Sin derrotas aún, acumula 12 victorias y dos empates. En cuatro de esos 12 triunfos no convirtió (vs. Libertad, y los dos ante el DIM), pero lleva dos dobletes (ante Central Córdoba y ante Caracas) y abrió el marcador en cinco ocasiones. Un dato más: de las únicas dos veces que el equipo ganó solo 1-0, una, ante Gimnasia (el día del campeonato), él fue el autor del único gol.

El implacable 2020 sigue su determinado paso y, mientras tanto, el Apache también.