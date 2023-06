Rubiales desveló la intención de la Federación: hacer un campo de fútbol destinado a albergar los encuentros de La Roja.

El martes 27 de junio de 2023 se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los principales directivos del máximo órgano rector del fútbol español discutieron los temas relacionados a la temporada 2023-24.

En ese sentido, destaca la propuesta que ha hecho Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en torno a la creación de un nuevo estadio nacional que, principalmente, albergue los encuentros de la Selección España.

Nuevo estadio de la RFEF para la Selección España: por qué se hace, cuánto cuesta, ubicación, capacidad, información y fecha de inauguración

"Queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional de entre 30 y 40 mil espectadores", ha desvelado Rubiales en la Asamblea General Ordinaria del martes 27 de junio, para sorpresa de buena parte de la opinión pública.

El presidente de la RFEF no ha dado muchos más detalles, por lo que todavía no se conoce la localización del estadio que valora crear la Federación, pero sí ha dejado claro que no sólo servirá para dar cabida a eventos deportivos. "También constaría de oficinas de la federación", señaló Rubiales.

La idea de la Federación es aprovechar los beneficios federativos para poder comprar un terreno en propiedad, donde se erigiría la casa en exclusiva de La Roja. “Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho, hay directores que trabajan en despachos compartidos. Tenemos lo que tenemos, y además es una concesión, no es nuestro”, lamentó Rubiales durante su intervención.

Ahora mismo, la propuesta no es oficial, ya que el plan todavía no está perfilado. El objetivo, según Rubiales, es preparar el proyecto para presentarlo en la próxima Asamblea de diciembre de 2023.

Cabe recordar que, en Europa, hay dos grandes países que salen a colación cuando se piensa en estadios nacionales de fútbol: Francia y Reino Unido. En el primer caso, existe el Stade de France, inaugurado en enero de 1998 precisamente con un Francia-España. Su capacidad para el fútbol es de 81.338 espectadores y allí se disputó la final del Mundial organizado y ganado por los galos en 1998.

En cuanto a los ingleses, Wembley, en su versión renovada a partir de 2007, es la referencia, con un aforo de 90.000 personas: ha albergado eventos tan importantes como unos Juegos Olímpicos, la Eurocopa de 2020 y varias finales de la Champions League.