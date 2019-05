Nueva lesión en el Atlético de Madrid: Oblak no jugará ante el Levante

No se recuerda una temporada con tantos lesionados en el Atleti

Jan Oblak no se ejercitó junto al resto del grupo en sesión del viernes que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Wanda. El guardameta esloveno no participó en el entrenamiento del viernes y no lo hará en el partido ante el por precaución debido a una leve distensión en la musculatura aductora del muslo izquierdo, seún reza el comunicado oficial del .

No se recuerda una temporada similar en el apartado de lesiones en el equipo de Simeone. Esta temporada ha superado las 50 lesiones en lo que va de campaña. La última, la de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Con total seguridad, Antonio Adán será el portero titular del Atlético de Madrid en su último partido de , frente al Levante UD en el Ciutat de .