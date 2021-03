La nueva camiseta de Boca en 2021, por los 116 años del club: diseño, fotos, precio y cuándo se estrena

El Xeneize festeja un nuevo aniversario el 3 de abril y adidas presentará una casaca inspirada en un simbólico lugar del barrio.

Desde que finalizó su extensa relación con la marca que lo vestía previamente, Boca no para de estrenar nuevas camisetas y el próximo 3 de abril, el día del 116° aniversario, no será la excepción: aunque todavía no se hizo oficial, se filtró la nueva casaca de adidas para el Xeneize. Será la quinta remera que la etiqueta de las tres tiras pondrá a la venta en menos de un año y medio y, como para cada ocasión especial, esta también tendrá un motivo especial.

CÓMO ES EL NUEVO DISEÑO

Según trascendió, el diseño está inspirado en Caminito, una reconocida zona del barrio de La Boca por sus coloridos conventillos. Así, al tradicional azul y amarillo se suman también detalles en celste y diferentes tonalidadez de azul, a la vez que las tres tiras serán blancas. Además, como la camiseta homenaje por los 75 años de La Bombonera y los 20 años de la obtención de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, ésta tampoco tendrá una franja en el medio.

CUÁNDO SERÁ LA PRESENTACIÓN

La presentación será el próximo 3 de abril, cuando Boca cumplirá 116 años. Ese mismo sábado, el Xeneize jugará contra Defensa y Justicia en La Bombonera y habrá que esperar para ver si se utilizará en ese encuentro, ya que la actual dirigencia ya advirtió que, como local, el equipo siempre jugará con la camiseta tradicional. De esta manera, podría solo ponerse a la venta y estrenarse una semana más tarde, en Santa Fe ante Unión.

CUÁNTO CUESTA

Todavía no se hiceron oficales los precios, pero las camisetas actuales están entre 7 mil y 10 mil pesos (en su versión Authentic).