Una nueva acusación de Daniela Cortés contra Villa: "Perdí un embarazo por los golpes"

La expareja del delantero reveló un terrible episodio sucedido en 2019, mientras estaba embarazada.

Sebastián Villa publicó una foto en la que volvió a defenderse de la denuncia que Daniela Cortés le realizó por violencia de género . "Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible", dijo el delantero en un extenso texto. Pero mientras la causa avanza en la Justicia, su expareja volvió a acusarlo de un gravísimo hecho que habría sucedido en 2019 .

"Tuvimos una discusión y en ese momento comenzó a golpearme. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas por embarazo. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo. Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado ", reveló Cortés en un audio exclusivo en Crónica TV .