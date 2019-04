Notre Dame tendrá su homenaje en el PSG - Monaco

El incendio en la histórica catedral no pasa desapercibido en el mundo del fútbol.

La catedral de Notre Dame de París ha sufrido el pasado lunes un devastador incendio que derrbió su torre más emblemática y parte del techo, entre otras pérdidas materiales importantes. Una gran cantidad de humo, visible a kilómetros de distancia, salía del monumento histórico más visitado de Europa, lo que generó conmoción en todo el mundo, incluso en el del fútbol. Este domingo, a casi una semana del triste episodio, Notre Dame tendrá su homenaje durante el - Monaco, partido que cierra la jornada 33 de la Ligue1.

Layvin Kurzawa, jugador del PSG, que se consagró campeón de la Liga de Francia este domingo, desveló en su cuenta de Twitter una camiseta que lucirán los futbolistas del conjunto capitalino antes del encuentro frente al club del Principado. En el frente de la misma está dibujada la imagen de la emblemática iglesia, mientras que en la parte de la espalda estará la inscripción 'Notre Dame', en lugar del nombre de los futbolistas.

Además, habrá una bandera gigante en una de las gradas del Parque de los Príncipes como tributo a Notre Dame.

A l’initiative du @PSG_inside un hommage suite à l’incendie survenu à Notre Dame lundi pic.twitter.com/DJFRYL4h6e — nico paillard (@nicopaillard) 21 de abril de 2019

Incluso el Monaco, aunque no sea de París, lucirá la imagen de Notre Dame en el frente de su camiseta.

La camiseta que utilizará el Monaco este domingo en su visita al PSG, un tributo a Notre Dame. #Ligue1XESPN pic.twitter.com/L9tI3D44z9 — Fernando Palomo (@Palomo_ESPN) 20 de abril de 2019

El propio PSG había comunicado que colaboraría con la reconstrucción de la catedral. “El objetivo será estimular o participar en una serie de iniciativas. Incluidos los recaudadores de fondos que formarán parte del tremendo impulso para recaudar donaciones para reconstruir el edificio en los próximos años”, explicaban

Como no podía ser de otra manera, el incendio no dejó indiferentes a los jugadores del planeta fútbol, sobre todo a los franceses, que han reaccionado a través de sus cuentas en las redes sociales para mostrar su tristeza sobre una tragedia inesperada. Adrien Rabiot, mediocampista del Paris Saint-Germain, fue el primero de los futbolistas franceses más reconocidos que utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su tristeza y dolor.

Horas después, la estrella del equipo galo, Kylian Mbappé, publicó en Instagram una imagen de la catedral incendiándose. No escribió nada, pero puso el emoticón de una persona llorando más una bandera de .

El propio Paris Saint-Germain publicaba en sus redes un mensaje en torno a la tragedia. "Terribles imágenes de la Catedral de Notre-Dame de París, uno de los monumentos más bellos de nuestra ciudad, envuelto en llamas. Fuerza para todas las personas movilizadas para extinguir este incendio", reza el texto.

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15 de abril de 2019

Entrevistado al término del empate entre y , Zinedine Zidane también se refería al incendio: "Es complicado, no se lo deseo a nadie, estas cosas no pueden pasar. No sé, porque estuvimos entrando en el partido. Espero que no haya víctimas".

Asimismo, el delantero brasileño Neymar Junior subía una foto a su cuenta de Instagram en la que aparecía el Jorobado de Notre-Dame abrazando al icónico monumento. "Pray for France", escribía junto a la bandera de Francia y a emoticones que reflejan tristeza.

Otros protagonistas del mundo del fútbol como el delantero francés Alexandre Lacazette, el entrenador italiano Roberto Mancini o el defensa argentino Emanuel Mammana también dejaron sus sensaciones a través de las redes sociales.