Simeone: " me genera optimismo que el equipo siga un plan, sea bueno o malo"

Repasamos toda la actualidad del conjunto rojiblanco y las noticias que va dejando a diario el equipo de Simeone.

El Atlético de Madrid es uno de los clubes más seguidos del mundo, miles de aficionados quieren saber todo lo que pasa en el club blaugrana y es por eso que en Goal reunimos en este artículo todas las Noticias del Atlético de Madrid hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sábado 27 de febrero

Simeone: " Me genera optimismo que el equipo siga un plan, sea bueno o malo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha analizado la actualidad del Atlético antes del partido que disputará este domingo frente al Villarreal en tierras castellonenses.

Sobre los últimos resultados del equipo: "Tenemos que seguir mejorando, intentamos crecer en cada entrenamiento, enfocar cada partido como siempre y evolucionar".

Respecto a Luis Suárez: "La importancia es la del partido que va a llegar, el del Villarreal, con un gran entrenador y con muchos jugadores muy buenos. Pensamos en el partido de mañana, a partir de ello buscaremos comportarnos".

Quince años como entrenador: "No la he generado yo la palabra y por ello no puedo dar una explicación, me pone muy contento mi recorrido y la gente con la que hemos compartido. Los futbolistas que han pasado en estos 15 años y emocionante haber competido 716 partidos".

Exigencia de Simeone con sus jugadores: "No soy de opinar de lo que opinan los demás, cuando uno opina expresa lo que siente y en cuanto a la conducción entiendo que la desarrollamos desde hace 15 años".

Momento de dificultad: "Confío mucho en mi equipo, en los futbolistas, en su calidad, en el trabajo que desarrollamos. Me genera mucho optimismo que el equipo siga un plan vaya bien o mal. Lo ejecutan"

El Villarreal: "El Villarreal imagino que tendrá mucha posesión, mucha dinámica de pelota, posesión baja, búsqueda de contras con Moi y Gerard, con velocidad y profundidad por las bandas, experiencia con Albiol, Pau está haciendo una gran temporada. Tienen muy buenos futbolistas, un gran entrenador y es un equipo muy difícil para jugar".

Viernes 26 de febrero

Cerezo: "El Barça actuó como debía con Suárez. Posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, pasó por los micrófonos de 'Radio Marca' y repasó la actualidad colchonera. "El Barça actuó como debía con Suárez. Posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo", expresó sobre el fichaje de Suárez.

Sobre la actuación liguera de su equipo, el dirigente ha querido ser cauto. "Si ganamos, celebraremos. Mientras, esperamos a la presa para dar el zarpazo", comentó.

Jueves 25 de febrero

Héctor Herrera recibe el OK de La Liga y vuelve a entrenarse con el grupo

Buenas noticias para el Atlético. Héctor Herrera ha vuelto a entrenarse con el grupo. El mexicano ha recibido el visto bueno de LaLiga, tal y como informó 'Goal' y en la tarde de este jueves ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Miércoles 24 de febrero

¡Centenariazo! El Atlético de Madrid se desangra con récord desconocido de Simeone

Cumplió cien partidos en Champions y cayó ante el Chelsea (0-1) en un duelo donde volvió a encajar, en lo que es un registro extraño para el Cholo. AQUÍ, el análisis de una jornada negativa.

Martes 23 de febrero

Simeone: "Si en septiembre me dicen que perdemos 0-1 en Champions y vamos primeros en Liga... ¡lo firmo!

"Fue un partido muy trabajado, con pocas opciones de gol, ellos aprovecharon esa ocasión que les habilita Hermoso. Fue parejo, intentamos aprovechar con la transición salir rápido con Correa, Joao, Lemar... El primer tiempo fue controlado por ellos, pero con vértigo para nosotros. El segundo, muy parejo. Creo que los porteros no hicieron paradas. Iremos a buscar la tranquilidad con el momento en el que estamos".

"Respecto al once cada uno opina libremente, nosotros buscábamos el orden con el bloque y el talento a partir de la recuperación".

"Debemos seguir trabajando, ocuparnos de lo que hacemos bien, buscar lo que no hacemos de la mejor manera, recuperar futbolistas a los que se recuperan del covid-19. La puesta de Dembélé me dejó cosas para pensar en lo que el equipo necesita".

"Irme a tres semanas es mucho, hay muchos partidos por medio. Pudimos controlar la velocidad de sus jugadores. Nos faltó precisión y tener la pelota para posicionarnos en ataque. Lo trabajaremos de cara al Villarreal, los resultados no nos están acompañados y solo queda, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar".

"No creo que el equipo haya respondido mal con los chicos que jugaron (en lugar de Carrasco o Trippier). Confío en el equipo que tenemos. Si me dicen en septiembre que perdimos 0-1 en el partido de la ida y que vamos primeros en Liga, lo firmo debajo".

Derrota por la mínima ante el Chelsea en Champions

El Atlético de Madrid cayó derrotado con un golazo de Giroud precedido de polémica, pero que decantó la balanza a favor del Chelsea que jugará la vuelta con ventaja en esta eliminatoria de octavos de Champions.

Lunes 22 de febrero

Savic: "Todos debemos mejorar en defensa, primero los defensas y luego todo el equipo"

El defensor habló también en la rueda de prensa previa al choque con el Chelsea. "Es verdad que en estos partidos hemos encajado goles, pero de la misma forma que antes se alababa cómo defendíamos, ahora debemos saber que todo el equipo tiene que mejorar en la fase defensiva, primero nosotros, los defensores, luego el resto del equipo", resaltó el central, quien dejó más definiciones.

Defender con tres centrales: "No me costó adaptarme al sistema de tres centrales, lo hacía en la Fiorentina. La fortaleza de este equipo es que podemos hacerlo con varios sistemas. Depende también de cada adversario, con sistema de tres centrales o cuatro".

Ser local lejos de Madrid: "No hay que gastar energía donde no tenemos nada que ver, como en el tema de no poder jugar en nuestro estadio. Tenemos que salir al campo para hacerlo de la mejor manera posible".

El nivel de los equipos españoles en Europa: "¿Si ha bajado el nivel de los equipos españoles en Europa? Es una opinión, todo el mundo puede opinar. Tenemos opciones como ellos, va a ser difícil pero creo que el equipo está listo. Estamos centrados en nuestro partido".

Simeone, en la previa del partido frente al Chelsea: "¿Suárez no marca como visitante? Dejemos la pregunta para Londres"

El argentino considera que la eliminatoria está al 50% y no confirma en qué posición jugará Marcos Llorente. AQUÍ, todas las declaraciones del entrenador colchonero.

Domingo 21 de febrero

Giménez sufre "una lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo"

Así lo informó el club mediante un comunciado: "José María Giménez no pudo terminar el partido de LaLiga ante el Levante UD disputado en el Wanda Metropolitano y tuvo que retirarse del terreno de juego dejando su posición a Thomas Lemar. Tras las pruebas realizadas al central uruguayo el parte ofrecido por los servicios médicos del club indica que sufre una lesión en la musculatura aductora del muslo izquierdo y queda pendiente de evolución".

Sábado 20 de febrero

La rueda de prensa de Simeone tras la derrota ante el Levante

Viernes 19 de febrero

Simeone: "La buena noticia es la vuelta de Lemar y mañana la de Dembélé"

"Yannick tiene un golpe del partido ante el Granada. Jugó así ante el Levante por eso salió en el minuto que salió intentando protegerle, pero el golpe sigue estando, veremos cómo evoluciona. La buena noticia es que Lemar está con nosotros y esperamos a Dembélé que posiblemente mañana pueda estar y a seguir sumando gente lo más rápido posible", explicó Simeone antes del duelo ante el Levante.

"Vamos a volver a encontrar un equipo que juega muy bien. Que juega de diferentes maneras: presionando alto, saliendo al contragolpe, jugando con 4-4-2, 4-3-3, defensa de cinco... Buscaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacerles daño", añadió sobre la forma de afrontar el partido.

Jueves 18 de febrero

Felipe y Kondogbia, titulares ante el Levante

Las sanciones de Saúl y Savic, quienes sufren acumulación de tarjetas, hará que Simeone otorgue la titularidad a Felipe y Kondogbia. El brasileño ha entrado y salido del equipo esta temporada ante el buen rendimiento de Giménez, Savic e incluso Hermoso, que se han convertido en titulares para el Cholo, mientras que el exvalencianista se ha ganado su presencia en el once a pulso a base de trabajo sin hacer ruido y generando buen ambiente en sus meses de suplencia.

Entrevista Goal - Gárate: " Simeone es uno de los tres mejores entrenadores del mundo, por no decir el mejor"

La leyenda rojiblanca charló con Goal para repasar varios grandes nombres propios de la actualidad colchonera: Simeone, Joao Félix, Llorente, Luis Suárez, el Atlético, futuro campeón de Liga... REPASA SUS REFLEXIONES:

Miércoles 17 de febrero

Saúl y Savic llegaron a la quinta

Ambos jugadores vieron su quinta tarjeta amarilla y no podrán estar este sábado recibiendo al Levante (16.15 horas), en la jornada 24 de LaLiga.

Martes 16 de febrero

Giménez y Joao Félix vuelven a la convocatoria

Buenas noticias para el Atlético de Madrid que va recuperando efectivos tras la plaga de contagios por Covid-19 y lesionados. Simeone contará con Joao Félix, tras superar su proceso de coronavirus y también con Giménez, quien estuvo ausente ante el Granada en el anterior encuentro. Ambos entraron en la lista para viajar a Valencia donde se medirán al Levante en el partido aplazado a la jornada 2 y donde tres puntos les colocaría con una renta grandiosa de 11 puntos sobre sus perseguidores en la tabla.

📋 CONVOCATORIA

👇🏼 Descubre la 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 para el duelo ante el @LevanteUD.



🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #LevanteAtleti pic.twitter.com/IVoeokKx4F — Atlético de Madrid (@Atleti) February 16, 2021

Simeone explica cómo está Joao Félix tras superar el Covid

En la rueda de prensa previa, el técnico del Atlético de Madrid valoró la vuelta de Joao Félix y explicó cómo se encuentra el portugués tras su convalecencia por Covid-19. "No ha tenido muchos síntomas. Ha trabajado desde el cuarto día en casa. Es buenísimo poder contar con él mañana. Decidiremos mañana que hacer". REPASA LA RUEDA DE PRENSA COMPLETA

Lunes 15 de febrero

El Atlético encabeza los ranking colectivo e individual de máximos asistentes en LaLiga

Marcos Llorente es el futbolista que más pases de gol ha dado en la competición, con 7, mientras que Correa es segundo con 6. Además, de los 44 festejos del equipo de Simeone, 35 de ellos vinieron precedidos de un pase de gol, por los 30 que suma el Real Madrid o los 29 que acumula el Barcelona.

Domingo 14 de febrero

El parte médico del equipo de Simeone

Bajas por coronavirus: Thomas Lemar, Héctor Herrera, Joao Félix y Moussa Dembélé. Baja por lesión muscular: José María Gímenez.

El elogio de Tomás Reñones para Koke tras igualarle en partidos oficiales

⭐ De Leyenda a Leyenda



🔝 De 4⃣8⃣3⃣ veces rojiblanco a 4⃣8⃣3⃣ veces rojiblanco



Tomás Reñones elogió a @Koke6 tras igualarle en partidos oficiales como atlético



🎙 "𝙴𝚜 𝚞𝚗 𝚘𝚛𝚐𝚞𝚕𝚕𝚘 𝚚𝚞𝚎 𝚕𝚕𝚎𝚐𝚞𝚎 𝚑𝚊𝚜𝚝𝚊 𝚊𝚚𝚞𝚒́"



➡ https://t.co/QsmJqDSCqV



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/yzkNVwpWOS — Atlético de Madrid (@Atleti) February 14, 2021

Sábado 13 de febrero

Llorente, el centrocampista más 'goleador' de LaLiga

El centrocampista del Atlético de Madrid se convierte con su partido de hoy, en el ha marcado y asistido, en el jugador con de esa desmarcación que ha participado en más goles en esta Liga, sumando 7 goles y 7 asistencias, según datos de Opta.

14 - @marcosllorente del @Atleti ya es el centrocampista que ha participado directamente en más goles en @LaLiga esta temporada (14 - 7 goles y 7 asistencias). Actualización. https://t.co/mnfpk2jqtn — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021

Vitolo, baja contra el Granada

El centrocampista canario Vitolo Machín ha causado baja de última hora en el Atlético de Madrid para enfrentarse al Granada por una gastroenteritis aguda, según ha informado el club rojiblanco.

Nuestro jugador @VitoloMachin será baja de última hora para el #GranadaAtleti debido a que padece una gastroenteritis aguda. — Atlético de Madrid (@Atleti) February 13, 2021

Viernes 12 de febrero

Hermoso supera el Covid y vuelve al equipo; Giménez, baja

En el entrenamiento previo al duelo ante el Granada se confirmaron las buenas noticias para el Atlético de Madrid y sobre todo para Mario Hermoso, quien ya ha superado su parón por el Covid y volvió a entrenarse junto al resto de sus compañeros. La cara negativa fue la ausencia de Giménez, con molestias se ausentó en el entrenamiento.

Luis Suárez: "34 años... uno sigue con la misma ambición"

El uruguayo ha sido elegido por la afición de Atlético de Madrid como el mejor jugador del mes de enero y ha repasado cómo están siendo sus primeros meses en el club.

Jueves 11 de febrero

El derbi se jugará el domingo 7 de marzo a las 16:15

Es el partido que puede decidir la Liga y aunque no hay oficialidad aún, "Marca" asegura que el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid se jugará el domingo 7 de marzo a las 16:15.

Carrasco apunta a titular ante el Granada

Yannick Carrasco, una vez recuperado de su positivo por Covid, apunta a entrar en el once de Simeone ante el Granada. El belga ocuparía el lateral derecho en esa defensa de tres con dos carrileros, tapando un agujero que tiene el Atlético tras la sanción de Trippier.

Martes 9 de febrero

El Atleti, pendiente de sede para el partido ante el Chelsea

Según pudo saber Goal el Atlético de Madrid está pendiente de determinar la sede en la que jugará su partido de Champions League frente al Chelsea. El club rojiblanco ya sabe que el Gobierno no les da luz verde para que los blues viajen de Londres a Madrid por lo que se buscan alternativas que cumplan con las restricciones por el Covid. Buscan un estadio que cumpla con los requisitos de UEFA en cuanto al VAR, Goal line, producción de TV...

No se jugará en Italia dado que sus estadios no están libres para la fecha y tampoco se puede jugar en España, Portugal, Francia o Alemania. De este modo este miércoles se tomará la decisión final, con Bucarest con muchas papeletas, pero que habrá de esperar a confirmación oficial tras la reunión prevista entre UEFA y clubes.

Lunes 8 de febrero

El Atleti podría tener dos nuevos positivos

El Atlético de Madrid vive una situación complicada por los casos de coronavirus que ha habido en su plantilla. El club se ha visto obligado a cambiar su rutina previa al partido ante el Celta de Vigo que disputa este lunes en el Metropolitano por dos posibles nuevos casos de positivos que están a la espera de confirmar el resultado de su PCR. El club se ha visto obligado a ceancelar la rutina previa al partido y los jugadores acudirán de forma individual al estadio esta tarde y no se han entrenado esta mañana en la sesión de activación que suelen realizar los días de partido.

Más información aquí

Domingo 7 de febrero

Saúl, ¿de nuevo carrilero o con Koke en el medio?

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios en la previa del duelo ante el Celta y fue preguntado por si Saúl jugará de nuevo en el carril zurdo. El Cholo aseguró que “los futbolistas necesitan jugar. A partir de jugar vas ganando confianza. Saúl puede jugar como en Cádiz, puede jugar Lodi como lateral con Vrsaljko en el otro lateral. Veremos lo que más nos conviene." REPASA SU RUEDA DE PRENSA.

📡🎥 #ATMFLASH



📢 ¡No te pierdas a partir de las 12:30 horas la rueda de prensa de @Simeone previa al #AtletiCelta!

▶️ ¡Síguela aquí en directo!



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/HX3rE1HGFp — Atlético de Madrid (@Atleti) February 7, 2021

Sábado 6 de febrero

Aspas elogia a Suárez y al Atleti por firmarle: "Fue una cagada del Barça"

Iago Aspas valoró muy positivamente el fichaje de Luis Suárez por el Atlético en una entrevista en "Marca": "Siempre ha sido un delantero de meter muchos goles, creo que fue una cagada por parte del Barcelona, pero bueno también estaban un poco ahogados por el tema del límite salarial. El Atlético se aprovechó, estuvo muy rápido y firmó un gran delantero. De hecho, muchos puntos que obtuvo el equipo son gracias a él y a su acierto".

Viernes 5 de febrero

Felipe corona a Oblak como mejor portero del mundo

Felipe se sometió a una entrevista por parte del club en la que reconoció que "la afición me ha aceptado muy bien y eso me da confianza para seguir trabajando" al tiempo que reconocio sin ningún atisbo de dudas que

"para nosotros, para mí y para mucha gente, Oblak es el mejor portero del mundo. Cuando pasa algo, miras hacia detrás y le ves. Eso da seguridad y es increíble".

📽 Felipe es el protagonista de este mes en #LaPreguntaMahou de @futbolmahou .



🎙 ❝La afición me ha aceptado muy bien y eso me da confianza para seguir trabajando❞.



��⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/a1wfwn2QoM — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2021

Nueva fecha para el Levante vs. Atlético (aplazado de la jornada 1)

El partido aplazado en la primera jornada entre Levante y Atlético, por la incorporación más tardía a la competición de los rojiblancos debido a su participación en la pasada Champions League a finales de agosto, tiene nueva fecha.

Tras el resultado de los emparejamientos de la Copa del Rey el encuentro entre granotas y colchoneros se jugará el próximo 17 de febrero a las 19:00

MODIFICACIÓN | Debido a los emparejamientos de la Copa del Rey, el #LevanteAtleti correspondiente a la jornada 2 de #LaLigaSantander se jugará finalmente el miércoles 17 de febrero a las 19:00 horas. pic.twitter.com/zc414upyY7 — LaLiga (@LaLiga) February 5, 2021

Jueves 4 de febrero

El Atleti anuncia el positivo de Moussa Dembélé

"Nuestra plantilla se sometió ayer a pruebas PCR tal y como recomienda LaLiga, además de a las primeras pruebas de antígenos semanales que figuran en su protocolo, y Moussa Dembélé ha tenido un resultado positivo por Covid-19 en la prueba PCR.El delantero permanece aislado en su domicilio cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de LaLiga", explica la entidad en su web oficial.

Miércoles 3 de febrero

Siguen los problemas con el coronavirus en el Atleti

"Nuestro jugador João Félix se ha sometido a una prueba PCR que ha dado un resultado positivo por COVID-19. El atacante permanece aislado en su domicilio cumpliendo estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del protocolo de LaLiga", explica el Atlético de Madrid en su comunicado oficial.

El portugués se une de esta forma a Yannick Carrasco y Mario Hermoso, que también dieron positivo la semana pasada y también a una larga lista de jugadores colchoneros que han contraido la enfermedad esta temporada con casos como los de Kondogbia, José María Giménez, Luis Suárez, Grbic y Torreira, además de Renan Lodi, Ángel Correa y Vrsaljko la temporada pasada o incluso jugadores que ya no están en el equipo como Diego Costa y Santiago Arias o el propio entrenador Diego Pablo Simeone.

Martes 2 de febrero

El Atleti renovó al canterano Valera antes de cederlo al Tenerife

"Germán Valera prolongó este lunes su contrato con nuestro club hasta 2026, previamente a que se cerrara su acuerdo de cesión al CD Tenerife hasta la conclusión de la temporada 2020/21. De esta manera, el mediocentro murciano, de 18 años de edad, continuará ampliando su experiencia profesional, en un equipo que milita en Segunda División", explica el club en su web oficial.

"Es un sueño seguir aquí, en este gran club que ha demostrado tanta confianza en mí y espero devolvérsela en el campo", aseguró Germán Valera antes de poner rumbo a Tenerife, donde asume un nuevo desafío en su carrera: "Afronto este reto con mucha ilusión, por la oportunidad que me da de jugar en el fútbol profesional, y trabajaré para ganarme un puesto", afirmó.

🖊 Antes de su cesión al @CDTOficial , Germán Valera renovó su contrato hasta 2026



"𝙴𝚜𝚙𝚎𝚛𝚘 𝚍𝚎𝚟𝚘𝚕𝚟𝚎𝚛 𝚎𝚗 𝚎𝚕 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚘 𝚕𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚏𝚒𝚊𝚗𝚣𝚊 𝚚𝚞𝚎 𝚎𝚕 𝚌𝚕𝚞𝚋 𝚑𝚊 𝚍𝚎𝚖𝚘𝚜𝚝𝚛𝚊𝚍𝚘 𝚎𝚗 𝚖𝚒́"



➡ https://t.co/cfeO0MDnaH



¡A seguir trabajando y creciendo! pic.twitter.com/3PzxtGW6zZ — Atleti Academia (@AtletiAcademia) February 2, 2021

Lunes 1 de febrero

Siete años sin Luis

En el Atlético de Madrid recuerdan hoy a Luis Aragonés, uno de los nombres más importantes de su historia si no el que más, y del que se cumplen 7 años de su fallecimiento. El Atleti recuerda en sus redes sociales al Sabio de Hortaleza un día después de la victoria colchonera en el Ramón de Carranza contra el Cádiz.

Hoy hace siete años que nos dejó una de las más grandes leyendas rojiblancas: Luis Aragonés. La familia atlética no te olvida. Siempre estarás en nuestros corazones. pic.twitter.com/5iHMZp23vU — Atlético de Madrid (@Atleti) February 1, 2021

Sábado 30 de enero

Simeone, sobre los positivos en la plantilla: "Hay que convivir con estas situaciones y buscar soluciones"

"Vamos a tener que convivir con este tipo de situaciones y estar preparados para buscar soluciones. Estaban en un muy buen momento, con características que le venían muy bien al equipo. Hay compañeros que seguramente están con mucho entusiasmo y mucha ilusión por jugar. Se abre una oportunidad a aquellos que han jugado un poco menos", manifestó el entrenador argentino en la rueda de prensa, refiriéndose a los casos de Yannick Carrasco y Mario Hermoso, ambos positivos por coronavirus.

Los convocados para visitar al Cádiz

Porteros: Ivo Grbic y Jan Oblak.

Defensas: José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Šime Vrsaljko y Álvaro García.

Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera y Vitolo.

Delanteros: João Félix, Luis Suárez, Ángel Correa, Moussa Dembélé

Viernes 29 de enero

Día y horario confirmado para recibir al Athletic

El juego corresponde a la jornada 18. El equipo de Simeone se enfrentará el 10 de marzo al conjunto vasco, a las 19 horas, en el Wanda Metropolitano.

Las imágenes del último entrenamiento

Fluminense reconoce que Marcos Paulo ha firmado un precontrato con el Atlético de Madrid

Como avanzó Goal, el delantero ya es colchonero. Ahora, el club brasileño busca una compensación o un porcentaje de su futura venta. AQUÍ, todos los detalles .

Jueves 28 de enero

Los números del líder

Partidos jugados: 18

Puntos: 47 (15 triunfos, dos empates y una derrota)

Goles a favor: 36 / goles recibidos: 8

Faltas cometidas: 230 / faltas recibidas: 216

Tarjetas amarillas: 43 / tarjetas rojas: 0

Córners a favor: 88 / córners en contra: 82

Penaltis en contra: 1 / penaltis a favor: 5

Tiros a puerta: 77 / tiros recibidos: 174

El Atlético, ante un nuevo desafío: puede igualar su mejor primera vuelta

Si consigue la victoria ante el Cádiz, el cuadro colchonero podría tener el mismo registro que consiguió en la 13/14, temporada en la que ganó LaLiga. AQUÍ encuentras más detalles .

Miércoles 27 de enero

El homenaje del Atlético para José María Giménez por sus 200 partidos

¿Qué equipo juega frente al Cádiz?

Faltan cuatro días para el partido frente al Cádiz, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Sin embargo, ya se empieza a perfilar el equipo que pondrá Simeone en el campo de juego. Anotar: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix, Luis Suárez.

El Atlético está feliz y Luis Suárez lo refleja...

Martes 26 de enero

Lemar explica su cambio radical: "Siento que tengo ahora este ADN del Atlético en mí"

Thomas Lemar concedió una entrevista a France Football donde habló de su cambio total en el Atletico de Madrid, de donde pasó de ser condenado al banquillo o a la grada a ser titular indiscustible en este equipo líder: ”Hubo una falta de adaptación de mi parte. Lo dije. Ha sido necesario mucho tiempo para adaptarse al sistema y estilo de juego del Atlético. Ahora que entiendo cada vez mejor todo esto, las cosas van mucho mejor. Siento que tengo este ADN en mí".

Añadió que "uando terminaba de entrenar y volvía a casa me obligué a realizar sesiones de trabajo adicionales. El encierro me permitió recuperar mi mejor forma. Trabajé mucho en mis puntos débiles. Me concentré en recuperar mi juego, en divertirme, volver a mi nivel y jugar en el Atlético. Dependía de mí. No debía culpar a nadie. Era yo quien estaba en el campo".

Lunes 25 de enero

El Atlético entrena con la vista puesta en Cádiz

El Atlético de Madrid tendrá toda la semana por delante para preparar su choque ante el Cádiz con el que abrirá la segunda vuelta (le queda el aplazado ante el Athletic).

Tras la victoria holgada ante el Valencia que le mantiene en la cabeza de la tabla de manera destacada, se ejercitó pensando en el duelo ante los cadistas.

El Barça le debe 10 millones al Atlético por derechos preferenciales

Las cuentas del Barça publicadas arrojan un dato a favor del Atlético de Madrid, a quien los azulgranas aún debe 10 millones por derechos preferenciales sobre jugadores.

El Atlético, el mejor de las cinco grandes ligas

Los datos arrojan que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de los 48 que conforman las cinco grandes ligas europeas (Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League y Ligue 1). LOS ESTRATOSFÉRICOS DATOS DEL ATLETI

Domingo 24 de enero

Joao Félix: "Ir al banquillo le pasa a todos los jugadores"

-¿Te ha enfadado el cambio?

-Joao Félix: "No, tranquilo. El 'Cholo' hace lo mejor para el equipo". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/TCU7iaBxUy — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 24, 2021

Joao Félix regresa al once después de tres partidos como suplente

El portugués no era titular desde la caída frente al Cornellá, en la Copa del Rey. Simeone le devuelve la confianza en un partido importante para seguir mirando a todos desde arriba, un juego correspondiente a la jornada 20 de LaLiga.

Sábado 23 de enero

Simeone: "En el momento en el que hablé por teléfono con Luis Suárez me encontré lo que transmite en el campo"

El técnico argentino pasó por sala de prensa para comparecer en la previa del duelo ante el Valencia. Simeone fue cuestionado por Luis Suárez y el técnico no tuvo dudas sobre el delantero uruguayo.

"En el momento en el que hablé por teléfono con Luis me encontré lo que transmite en el campo, muchas ganas y energía y el equipo lo acompaña para que desarrolle su mejor versión, que es el gol, lo que le ha marcado en toda su carrera", expresó.

Viernes 22 de enero

El análisis de Vrsaljko tras el triunfo frente al Eibar

Ivan Šaponjić pasa revisión médica con éxito y es nuevo jugador del Cádiz

El delantero serbio jugará a préstamo en el Ramón de Carranza y volverá al Atlético de Madrid después del 30 de junio. AQUÍ, los detalles .

Acuerdo con el @Cadiz_CF para la cesión de Ivan Saponjic hasta final de temporada.



ℹ️ https://t.co/xeRpknQhhK — Atlético de Madrid (@Atleti) January 22, 2021

Miércoles 20 de enero

Noticia Goal: El Atlético de Madrid acelera por Marcos Paulo, delantero del Fluminense

El club rojiblanco tiene muy encarrilado el acuerdo con el atacante brasileño, de sólo 19 años, quien acaba contrato con Fluminense en junio. AQUÍ, los detalles de la posible operación .

El fichaje de Dembélé, según el Cholo

Simeone habló sobre la integración del delantero en el grupo: "Llegó hace pocos días, está trabajando para insertarse de la mejor manera. Tiene compañeros como Lemar o Kondogbia que le están integrando para poder hablar y mejorar la comunicación. La integración es más fácil con jugadores que hablan su idioma... Le veo con entusiasmo y ganas, es un delantero de área y espero que pueda sacar las mejores condiciones por las que vino acá al Atlético de Madrid".

Simeone: "¿Mi renovación? Soy feliz en el Atleti y tenemos un año bonito por delante"

"Cuando haya algo que contar, lo contaremos como hemos hecho siempre. Soy muy feliz aquí y estamos en un año muy bonito por delante", aseguró Diego Simeone en la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar. El argentino no le hace caso a los rumores.

Martes 19 de enero

Savic: "Mis momentos más especiales con el Atleti son los títulos"

📽 Stefan Savic es el protagonista de este mes en #LaPreguntaMahou de @futbolmahou



🎙 "Mis momentos más especiales con el Atleti son los títulos que hemos ganado".



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/NZdtAX3qPd — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2021

Lunes 18 de enero

Héctor Herrera, disponible para Simeone tras un mes lesionado

El centrocampista mexicano cayó lesionado en el duelo frente al Real Madrid y desde entonces ha estado en el dique seco más de un mes. Herrera se reincorporó a los entrenamientos y estará disponible para el duelo del Atlético ante el Eibar, aunque habrá que esperar a ver la convocatoria del Cholo. Todo sobre la lesión de HERRERA.

FIFA desestima el recurso de Trippier; sancionado hasta el 28 de febrero

El Atlético de Madrid recibió la noticia de la desestimación del recurso que presentó ante la FIFA por el caso Trippier. El máximo organismo del fútbol internacional, que había dado la cautelar al jugador quien pudo jugar frente al Sevilla, ha decidido mantener la sanción del inglés quien no podrá jugar hasta el 28 de febrero. TODO LO QUE SE PIERDE.

El Atleti entrena con vistas al duelo frente al Eibar

El conjunto de Simeone hizo su primer entrenamiento de la semana con la vista puesta en el Eibar, su rival este jueves 21 de enero (21:30). El partido corresponde a la última jornada de la primera vuelta, de la que el Atlético ya es campeón de invierno si bien es cierto que tiene dos partidos menos con respecto a sus rivales.

Domingo 17 de enero

Lemar, elegido mejor jugador de diciembre

🏆 Lemar, #JugadorCincoEstrellas de diciembre en @futbolmahou , analiza el duelo que disputaremos el jueves en Ipurua.



🎙 "𝐿𝑎 @SDEibar 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜. 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 ��𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜"



🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/aBurm7rBCJ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 17, 2021

El jugador francés fue elegido mejor futbolista del mes de diciembre tras su resurgir en el equipo colchonero. Lemar analizó el duelo frente al Eibar, su próximo rival en Liga, asegurando que "es un equipo fuerte y compacto" y afirmando que "tendremos que darlo todo en el campo".

Sábado 16 de enero

Filipe Luis: "A Simeone le cuesta más el trato con sus jugadores"

El exjugador rojiblanco confesó en una entrevista en O Jogo cuál es el punto débil de su exentrenador: "A Simeone le cuesta más el trato con sus jugadores. En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo”.

“Ha habido varios episodios como los de Joao Félix con la botella o Suárez que se enfadaron tras un cambio. Digamos que con algunos jugadores tiene buenas relaciones amistosas, con otros es más profesional. Parece llevarse bien con todos pero no es el mejor en este sentido”, explicó. Termina asegurando que "para el Atlético es el mejor entrenador que hay“.

La Fiore insiste con Torreira

Lucas Torreira sigue estando en el epicentro de las posibles salidas del Atlético de Madrid en este mercado de invierno. El agente del uruguayo aseguró que "no tiene intención de moverse", pero pese a todo, el medio "La Nazione" explica que la Fiorentina le quiere y avanza conversaciones para hacerse con los servicios de un jugador que no está gozando de todos los minutos deseados en el Atlético.

Viernes 15 de enero

La puerta de Šaponjić, entreabierta por el interés del Celta y Valladolid

El serbio necesita minutos de juego y sólo saldría cedido para regresar al club colchonero después del 30 de junio. AQUÍ, más información .

Lesionado: Mario Hermoso sufre un esguince de tobillo

El defensa colchonero no se ha podido entrenar en la última sesión con sus compañeros y es baja a la espera de cómo va evolucionando su dolencia.

📋 @mariohermoso5 sufre un esguince de tobillo. Nuestro defensa queda pendiente de evolución. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 15, 2021

Jueves 14 de enero

A expensas de FIFA, Trippier podría no perderse ningún partido con el Atlético por su sanción

A falta de conocer la decisión de FIFA, el 28 de febrero habrá finalizado su castigo con la FA, y hasta esa fecha, podrá seguir jugando. AQUÍ, toda la información .

Dembélé ya habla como atlético: "Estoy feliz, es un desafío"

El delantero ya ha pasado las pruebas médicas, ha conocido el Wanda Metropolitano y no ha ocultado su satisfacción en los medios del club rojiblanco.

Fichaje por el Atlético: "Es un gran paso para mí. Este es un gran club conocido en todo el mundo. Es un gran paso para mí. Estoy encantado y no veo la hora de empezar".

Su nuevo estadio: "El estadio lo dice todo sobre el club. Es un club grande con un estadio grande. Espero que los aficionados puedan volver para animarnos pronto. Como he dicho, el estadio lo dice todo sobre el club".

Adaptación : "Cuando llegas a un país nuevo y no hablas el idioma, siempre es complicado al principio. Haré todo lo posible por aprender castellano rápido". Nuevos compañeros: "Espero que me podáis ayudar a conocer a fondo a mis compañeros y al club. Habría podido hablar con Lemar, pero no quise antes de firmar el contrato, Ahora que he firmado, hablaré con él para que me cuente sobre el club y los compañeros. Espero llevarme bien con todos ellos".

Simeone : "Es el mejor o uno de los mejores entrenadores del mundo. Es bueno para mí estar aquí y trabajar con él. Espero que podamos hacer grandes cosas juntos. Es un entrenador fantástico, sólo puedo decir cosas buenas sobre él, porque lo demuestra cada año sobre el campo".

¿Cómo se define?: "Principalmente, soy delantero y me gusta marcar goles. Ése es mi trabajo. Me gusta correr al espacio, recibir el balón y marcar goles. Soy un jugador físico pero con técnica. No veo la hora de empezar a jugar aquí. De niño, mi jugador favorito era Fernando Torres, así que estoy feliz de estar aquí. Espero que hagamos grandes cosas juntos".

Miércoles 13 de enero

Y llegó la confirmación: Dembélé ya es colchonero

🔴⚪ ¡ #BienvenidoDembélé !



Acuerdo con el Olympique Lyonnais para la cesión de @MDembele_10 para lo que resta de temporada.



ℹ https://t.co/HrwKGmjlTg



🏧 #AúpaAtleti pic.twitter.com/Hau4fRlhLl — Atlético de Madrid (@Atleti) January 13, 2021

El Lyon ata al sustituto de Dembélé; su fichaje por el Atlético es inminente

El Olympique de Lyon anunció la contratación de Islam Slimani, procedente del Leicester. De este modo, se cumplen todos los condicionantes para que el Atlético de Madrid, como avanzó Goal, oficialice el fichaje de Dembélé, quien ya llegó a Madrid para pasar el reconocimiento médico pertinente.

Costa, sin equipo aún

El fichaje de Dembélé está cerca de concretarse en el Atlético de Madrid, un refuerzo para el Atlético que llegará para suplir la baja de un Diego Costa que no termina de encontrar equipo, de hecho el Marsella lo habría descartado como informa la prensa gala, en este caso "La Provence".

Campeón de invierno y con una estadística que le augura ser campeón

El Atlético de Madrid ganó al Sevilla asegurando el campeonato de invierno, un título honórifico, pero que a tenor de los precedentes hace pensar que podría derivar en título. 19 de los últimos 25 campeones tras la primera vuelta resultaron campeones al término de la competición liguera. De hecho los rojiblancos llegaron en esta condición en 1995-1996 y salieron campeones. Estos son los datos

Biberones y violines; Saúl y 'Replicantes'

Rubén Uría analiza la victoria rojiblanca ante el Sevilla donde Saúl fue protagonista: A Saúl Ñíguez, autor del segundo tanto rojiblanco, le salió el corazón por la boca. Si en la debacle copera admitió que no está bien mentalmente, anoche volvió a mostrar valentía y entereza para reconocer que está poniendo el alma para ver la luz al final del túnel. Puedes leerlo entero, aquí

Martes 12 de enero

"Quiero dar las gracias a parte de la afición que vinieron a la ciudad deportiva a darme ánimos, son detalles que marcan la diferencia. Seguiré trabajando para que estén orgullosos".

Saúl : "Quiero dar las gracias a parte de la afición que vinieron a la ciudad deportiva a darme ánimos, son detalles que marcan la diferencia. Seguiré trabajando para que estén orgullosos". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/9mK5F2jCRF — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 12, 2021

Triunfo gigante del Atlético de Madrid, que domina el campeonato de LaLiga con puño de hierro. Lo logra ante el Sevilla, uno de los grandes equipos del certamen 2020/21, con goles de Ángel Correa en la primera parte, y de Saúl Ñiguez en la segunda. Gran golpe sobre la mesa es el que da el conjunto de Diego Simeone en el campeonato doméstico, donde tiene más licencia que ayer para soñar con el título. Y es que esta victoria deja a los colchoneros hasta cuatro puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Real Madrid, con todavía dos partidos menos jugados por el cuadro rojiblanco. El Atleti ha ganado 41 de los 48 puntos en disputa y es el claro favorito a cantar el alirón, aunque todavía quede mucho por delante.

La escena es surrealista. Para creerla, no te va a alcanzar con ver la foto. También vas a tener que ver el vídeo (y lo tenemos). ¿Qué hacían los jugadores del Atleti en bicicleta junto a los calefactores de las gradas del Metropolitano?

Lunes 11 de enero

Simeone elogia al Sevilla: "Me gusta, tiene carácter y competirá hasta el final por ganar la Liga"

En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sevilla, Simeone lanzó halagos al cuadro hispalense: "El Sevilla viene de competir, con un ritmo de juego muy bueno, se les vio muy bien en el último partido. Siempre compiten y juegan muy bien, aprovechan su juego posicional, ir eliminando rivales para romper por las bandas gente que llega en segunda línea, muy buen juego en el medio... Hace años que compiten cada vez mejor".

Entreno en el Metropolitano con vistas al duelo ante el Sevilla

La nieve había impedido a los rojiblancos jugar el encuentro frente al Athletic y también entrenarse sobre un campo de fútbol, de hecho en la jornada previa lo hicieron en sus casas. El Metropolitano acogió el entreno de la plantilla que rezumó buen rollo. Todo, fruto de ver llegar a Carrasco, Vrsaljko y Lemar en un Fiat Panda 4x4, un coche mítico de los años 80'. De hecho Llorente, en un coche más moderno, grabó cómo le adelantaba el trio atlético en el coche vintage.

😂 ¡Así fueron Lemar, Vrsaljko y Carrasco a entrenar! Ante las inclemencias del tiempo, viajaron en un Fiat Panda 4x4.



📱 Con esta divertida estampa se topó Marcos Llorente de camino al entrenamiento.



📹 IG: marcosllorente pic.twitter.com/UZrZN5vVZO — EFE Deportes (@EFEdeportes) January 11, 2021

Domingo 10 de enero

La plantilla del Atlético se entrena en sus casas a falta de campos de fútbol

Los jugadores del Atlético de Madrid sufren las consecuencias de la borrasca Filomena como el resto de los mortales y han tenido que ejercitarse en sus domicilios habida cuenta que tanto el Metropolitano como el Cerro del Espino están cuajados de nieve.

Manu Sánchez se irá a Osasuna

El canterano se marchará cedido a Osasuna como avanza "Mundo Deportivo". La falta de oportunidades con Simeone, que ha tirado de Lodi, Hermoso o incluso Saúl y Carrasco, ha hecho que solo pueda disputar 50 minutos en un partido a lo largo de la temporada.

Dembélé jugará en el Atlético

Moussa Dembélé (24) jugará en el Atlético de Madrid, por lo menos hasta final de temporada. Según ha podido saber Goal , el club español ha llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon este domingo por la mañana y el atacante galo se enfundará la rojiblanca ya en este mercado de invierno. El delantero llega en calidad de cedido y con una opción de compra en su contrato. LEE LA NOTICIA de GOAL AQUÍ

Sábado 9 de enero

El Atlético, a la espera de cerrar la operación Dembélé

En lo extracompeticional, el Atlético sigue a la espera de ver si finalmente puede cerrar la operación con Dembélé, el delantero de Lyon cuyo equipo busca un sustituto al francés antes de su posible marcha.

Sin fecha para el partido aplazado

LaLiga trabaja para encontrar una fecha libre, en un calendario caótico donde por ejemplo queda el Atlético de Madrid con cuatro partidos menos que la Real Sociedad, y en el que se pueda disputar el duelo frente a los bilbaínos. Aunque el Atlético quedó eliminado de la Copa y podría haberse disputado este fin de semana lo cierto es que el Athletic debe disputar la Supercopa de España y lo imposibilita. La Cope habla del 10 de marzo, como posible fecha.

Se aplaza el Atlético vs. Athletic

LaLiga comunico el aplazamiento del encuentro que debía jugar el Atlético de Madrid frente al Athletic este sábado a las 16:15h por el temporal que asola la Península Ibérica.

Aplazado el Atlético de Madrid 🆚 @AthleticClub debido al temporal.



ℹ https://t.co/EKkgNewYNu — Atlético de Madrid (@Atleti) January 9, 2021

Viernes 8 de enero

El Athletic no puede aterrizar en Madrid; media vuelta y en riesgo el partido

El Athletic Club despegó de Bilbao con rumbo a Madrid, pero debido al temporal y a las pistas heladas en el aeropuerto de Barajas tuvo que darse la vuelta al no poder aterrizar. Queda por ver si finalmente podrá viajar este sábado a la capital española donde debe jugar frente al Atlético de Madrid, líder de la Liga, en el partido previsto para las 16:15. Existe riesgo de que el partido deba aplazarse, habrá que ver si los de Marcelino pueden viajar a la capital española, paralizada por la intensa nevada.

🛬 El avión que transportaba a la expedición del #AthleticClub ha tenido que regresar a Bilbao tras no poder aterrizar en Madrid por el temporal de nieve.



ℹ️ En contacto con @LaLiga y @Atleti para decidir sobre el partido previsto para mañana 👇 https://t.co/hW0CPCNFQw — Athletic Club (@AthleticClub) January 8, 2021

Moussa Dembélé, el elegido para sustituir a Diego Costa

El delantero francés, sería el elegido para ser el sustituto de Diego Costa , que decidió rescindir contrato hace días con el Atlético de Madrid. Según ha podido confirmar Goal, las conversaciones entre clubes siguen abiertas con la intención de conformar un principio de acuerdo de cesión hasta el 30 de junio. El acuerdo incluiría un contrato de cesión con opción de compra por 33 millones de euros, aunque según ha podido saber Goal, el Atlético tiene la intención de que esa futura compra no tenga carácter obligatorio a finales de campaña. Entraría en los parámetros económicos del Atleti. Llegaría tras la salida de Diego Costa que dejó huérfano a Suárez en ataque.

Simeone: "Siempre pienso que me pueden echar mañana y pienso partido a partido"

Acerca de las eliminaciones coperas, le preguntaron a Simeone por una explicación y si se está tirando la Copa estos años: "Son interpretaciones, cada uno puede interpretar la situación como quiera. Nosotros entendemos que ante Cultural y Cornella fueron superiores a nosotros. Llevamos a la gente que pensamos que podían llevar adelante el partido. El resultado deja claro que la responsabilidad es mía. "Es difícil intentar explicar sensaciones y sentimientos cuando uno se expresa. Creo que siempre soy sincero en lo que expreso. Siempre pienso que me pueden echar mañana y no me alejo del partido a partido.

Entrenamiento en el gimnasio por la intensa nevada

El Atlético se entrenó con vistas al duelo ante el Athletic Club donde persigue mantener el liderato y lo hizo en el gimnasio habida cuenta de la intensa nevada que cubría los campos de la Ciudad Deportiva rojiblanca. Se celebraron los cumpleaños de Koke (29) y Savic (30).

❄️ Nuestro equipo se ejercita hoy en el gimnasio de la Ciudad Deportiva debido a la capa de nieve y hielo con la que amaneció cubierto esta mañana el terreno de juego.



🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiAthletic pic.twitter.com/liJDJ9n9EN — Atlético de Madrid (@Atleti) January 8, 2021

Agenda del día:

Partido: Sábado 9 de enero ante el Athletic en el Metropolitano a las 16:15

Entrenamiento: El primer equipo se ejercitó en la mañana del viernes, en el gimnasio en este caso por la nevada que cubría la Ciudad Deportiva.

Rueda de prensa: Simeone atiende a los medios a las 12:45