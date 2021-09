Noticia Goal: Los números de la 'Operación Griezmann'

Todos los detalles del trasvase entre Atlético de Madrid y FC Barcelona para conformar el nuevo contrato del francés

¿Cómo son las condiciones del fichaje de Antoine Griezmann? ¿Cómo funciona exactamente su cesión al Atlético de Madrid? ¿Qué dinero recibirá el FC Barcelona por la operación? ¿Qué emolumentos cobrará Antoine en el conjunto robijblanco? Todas esas preguntas tienen su respuesta. Según ha podido conocer Goal de primera mano consultando y contrastando la información con fuentes de uno y otro club, estas son todas las claves de la 'Operación Griezmann', que han propiciado el regreso del galo al Metropolitano.

Un rebaja drástica de salario. Para poder encajar en los parámetros financieros del Atlético de Madrid y no disparar la masa salarial del club, Antoine Griezmann ha aceptado rebajarse el sueldo que cobraba en el FC Barcelona de una manera realmente drástica. Cuando el Barcelona le comunicó que podía salir, el francés fue tajante. No pondría ningún problema, sería un profesional y no haría ninguna declaración altisonante contra la decisión del club. A cambio, Griezmann pidió al Barcelona que no le eligiera equipo, porque quería ir sólo al Atlético de Madrid. Para que eso fuera posible, Antoine renunció a un 40% del salario que percibía por contrato en el club azulgrana. Un gran esfuerzo para poder llegar al Atleti. Cabe recordar que, de haber seguido esta temporada en el cuadro culé, Antoine habría percibido 26 millones de euros brutos, sin contar premios en variables.

Las condiciones del fichaje. Atlético y Barcelona han pactado una cesión hasta el 30 de junio de 2022, con opción prorrogable a otra temporada más, siempre y cuando estén de acuerdo entre ambos clubes. El conjunto rojiblanco se hace cargo de la ficha del galo, que se ha rebajado un 40% el sueldo, pero contrariamente a lo publicado en algunos medios, no abona al Barça ninguna tarifa de préstamo por Antoine. Es decir, el Barça no percibe dinero por la cesión. Ni el primer año, ni el segundo.

Cesión y compra posterior. El Atlético de Madrid se compromete a pagar al FC Barcelona, cuando comience la segunda temporada como cedido. Ahora bien, esa compra está condicionada a que Antoine dispute el 50% de los partidos oficiales que tenga que jugar el club colchonero. Es decir, la compra no es obligatoria. Si Antoine juega menos del 50% de los partidos, el Atlético no paga nada. Y si supera ese número de partidos, el Atlético se compromete a abonarle al club azulgrana una cantidad que, con variables incluídos, alcanzaría los 40 millones de euros.

El "sacrificio" del Barça. A última hora, el conjunto azulgrana fue capaz de ahorrarse una de las fichas más altas de la plantilla y logó "sacar" a Griezmann. Con esa decisión, conseguía aliviar un poco más su maltrecha economía, que registró más de 400 millones en pérdidas en el último ejercicio. La salida de Antoine permite al club ahorrarse el salario del galo. Y además, sienta las bases de la posibilidad de recaudar 40 millones más dentro de dos temporadas. No es un gran negocio, pero al menos, rebaja las pérdidas económicas que ocasionó fichar al francés por 120 millones.

Solución a tres bandas. Atlético de Madrid, FC Barcelona y Antoine Griezmann cerraron la negociación contra el crono pensando que habían tomado una magnífica solución para las tres partes. Griezmann quería volver a vestir de rojiblanco y se rascó el bolsillo a base de bien para conseguirlo; el Barcelona necesitaba desprenderse de su ficha para tener más margen salarial y el Atlético de Madrid esperó hasta el último minuto para culminar un fichaje impensable en unas condiciones realmente ventajosas.