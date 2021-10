Noticia Goal: el primer Clásico de Hazard depende de Ancelotti

El belga ha completado con buenas sensaciones la sesión del jueves, pero tras tantos problemas escuchará al entrenador y a los servicios médicos.

Eden Hazard (30 años) todavía es duda para la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara al Clásico del próximo domingo (16:15 horas, Movistar LaLiga). El belga se ha entrenado este jueves con el grupo, en la ciudad deportiva confían en que llegue y él se siente bien, pero dados sus antecedentes quiere ir con cuidado y hará caso a lo que le indiquen hasta el sábado el técnico italiano y los médicos.

Hazard, que desde su fichaje en 2019 por el Real Madrid vive un calvario con las lesiones, operación incluida, volvió a dar el susto a principios de mes. La compra más cara de la historia del club se retiró con gestos de dolor en la semifinal de Bélgica en la Final Four de la Nations League, haciendo saltar las alarmas. En el Bernabéu se temieron lo peor, pero los exámenes iniciales en el isquio de la pierna derecha ofrecieron esperanzas.

El 'autocontrol' de Hazard, que apunta al banquillo del Camp Nou

Esas primeras exploraciones de los doctores de los Belgian Red Devils descartaron una rotura muscular, una excelente noticia. Sin embargo, los especialistas del Real Madrid, cuya visión ha diferido de la de los belgas en alguna ocasión en el pasado, preferían ver a su futbolista y realizarle sus propios test. Estos enseñaron que, efectivamente, el problema quedaba en una sobrecarga, confirmándose que el ex del Chelsea ha aprendido a escuchar a su cuerpo para evitar males mayores.

Así, Hazard regresó de Italia antes del partido por el tercer y cuarto puesto del conjunto de Roberto Martínez. En Valdebebas se le ha ido revisando cada día desde entonces, midiendo su evolución. Se le descartó para Kiev, donde sus compañeros vencieron el martes por un contundente 0-5. Y hoy el feeling no ha sido malo, aunque, explican fuentes conocedoras de la situación, esto no es garantía de nada; no sería una sorpresa mayúscula que Eden reapareciera y sufriese algún percance físico pese a esas sensaciones. Decidirá Ancelotti, pero la idea es que el '7' presencie su primer Clásico... al menos partiendo como suplente.