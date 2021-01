Noticia Goal: El Bayern ve a Alaba en el Madrid y pregunta por Militao

En Múnich dan por hecha la salida del austriaco y, como Juventus o Liverpool, se han interesado por la situación del brasileño

En las últimas fechas se ha producido un ‘Eurosondeo’ en torno a los planes de Eder Militao (22 años). El extraño caso del defensa, que es el madridista 21 en participación esta temporada (224 minutos), ha propiciado que desde diferentes direcciones deportivas de primer nivel en el continente se hayan interesado en lo que ocurre. Entre ellas se encuentran las de Bayern, Dortmund, , o .

Todos estos acercamientos han sido de carácter muy preliminar. Desde , e han investigado de forma directa, aunque por el momento sin ofertas ni movimientos oficiales, por el presente y el futuro de Militao. Todavía en edad Sub-23, fijo en las convocatorias de Tite con su selección y habiendo desembolsado el Madrid 50 millones de euros por él en 2019, no entienden que un futbolista con su potencial haya visto reducido su estatus al de cuarto central, superado por Nacho (807 minutos). En la Supercopa se demostró de nuevo: lesionado Varane, que sufrió un golpe en un nervio que le impedía mover el pie; en principio no es grave, pero este viernes será examinado, el canterano fue el sustituto del francés tras el descanso.

El Bayern, que de puertas para dentro explica que Alaba está fuera del Allianz y que su acuerdo con el anda cerca de firmarse, ha indagado sobre la viabilidad de incorporar a Militao. El central, que también puede actuar como lateral derecho, mantiene como prioridad continuar de blanco: le maravilla la grandeza del club y lo que rodea a la entidad, y le encanta la ciudad, a la que se ha adaptado a la perfección. Sin embargo, quiere contar con protagonismo y, después de un primer curso con 1.469 minutos en 20 partidos, en este segundo se le han encarecido las oportunidades. Respeta las decisiones de Zidane, pero de reojo mira por su propio bien.

Juve o Liverpool, también pendientes de Militao

Es consciente de que una venta o una cesión (simple o con opción de compra) se acerca a lo imposible este invierno, pero de cara a un verano con y , el panorama cambiaría y estaría abierto a marcharse, más aún si se confirma el refuerzo de Alaba. Tampoco sería especialmente sencillo entonces, puesto que el Madrid pretende recuperar una buena parte de lo pagado por él, tarea complicadísima.

Al margen de ello, al tanteo del Bayern hay que añadirles los de la Juventus y el Liverpool, dos posibilidades que motivan a Militao. También ha trasladado su candidatura desde Alemania el Dortmund, una opción no contemplada por el ex del , como desde Inglaterra lo ha hecho el Tottenham, siempre con el as en la manga del poder de seducción de Mourinho. Se prevén, por todo ello, unos meses muy movidos para el ‘3’ del Madrid.