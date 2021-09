Noticia Goal: el Barça ya ha hablado con Robert Martínez

No hay negociación, pero sí primeros contactos. El técnico ha avisado a la Federación Belga de que existen grandes posibilidades de que se marche

Se avecinan días y semanas de mucho movimiento en torno al banquillo del Barcelona, que ya ha decidido que prescindirá de Ronald Koeman; falta por concretar el cuándo y el por quién. Hay varios candidatos para despejar esa segunda incógnita, pero uno sobre el resto: Robert Martínez (Balaguer, 48 años). En la lista también está Xavi Hernández, pero Robert es quién más gusta a Joan Laporta, que ya lo tenía en mente antes de las elecciones a la presidencia celebradas en marzo.

El club azulgrana ya ha mantenido contacto con el seleccionador de Bélgica, aunque estas conversaciones no pueden considerarse como una negociación al uso. El vínculo del catalán con muchos miembros de la entidad es estrecho desde hace años, con relaciones personales por encima de las profesionales. Sirva de ejemplo el de Jordi Cruyff, padrino de una de las hijas de Bob del mismo modo que Bob lo es de uno de sus hijos, Julen.

En estas charlas, ejecutivos con poder decisorio en el Camp Nou le han explicado al entrenador, al que siguen desde hace tiempo, que es la opción preferida para asumir el rumbo de una nave a la deriva con Ronald Koeman. La rueda de prensa del holandés previa al encuentro con el Cádiz, leyendo un comunicado sin apenas consensuarlo con la directiva ni el departamento de comunicación, ha complicado todavía más su continuidad.

Robert Martínez ya le ha transmitido a la Federación Belga de Fútbol que hay muchas posibilidades de que ponga rumbo a Barcelona. Por su excelente relación con el CEO del organismo, Peter Bossaert, con el que acordó en su renovación hasta Qatar 2022 que asumiría también las funciones de director deportivo para mejorar las estructuras del fútbol del país, no contempla despedirse antes de la Nations League, que se disputará durante este próximo parón internacional, los días 7 y 10 de octubre.

Una penalización de alrededor de 1,5 millones de euros

Cuentan quienes conocen a Martínez que nunca le han visto tan tocado como tras la eliminación en la pasada Eurocopa, convencido como estaba (y está) de que podía (y puede) llevar a Bélgica a su primer gran título gracias a la 'Generación de Oro'. Para él el torneo, que disputará en Italia el 7 (ante Francia) y el 10 (la final o el tercer y cuarto puesto) de octubre, es vital. Por eso al hablar, el Barça y su principal candidato han coincidido en que la competición no será un problema insalvable, sino cuestión de esperar un máximo de diez días.

En este sentido, llegado el caso, la indemnización rondará los 1,5 millones de euros. La cifra varía según el momento en el que sea pagada y los resultados deportivos que haya de por medio. Sin embargo, aún queda para ello. Como no se está negociando como tal, no se han entrado en detalles del tipo el staff que acompañaría a Martínez, en el que no se descarta (aunque no será sencillo) la presencia de Thierry Henry.

El club ha hablado con otros candidatos

Fuentes del Barcelona insisten a Goal que la obligación de la dirección deportiva es conocer cómo está el mercado y ponerse en contacto con los principales candidatos a asumir el banquillo del Camp Nou. Según cuentan, Robert no es el único entrenador con quién el Barça ha hablado. Y reiteran que no existe ninguna negociación avanzada ni nada cerrado ni comprometido con ningún técnico. En los próximos días se irá esclareciendo el panorama, aunque ya se reconoce que Koeman tiene fecha de caducidad. El neerlandés no seguirá como entrenador azulgrana una vez el club tenga atado a su sustituto.