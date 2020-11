Nóminas de Venezuela vs. Chile: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este martes 17 de noviembre la Selección chilena continúa su camino rumbo al Mundial de 2022. Por la cuarta fecha, el equipo de Reinaldo Rueda se traslada al Olímpico de Caracas para medir fuerzas con . Esto, luego de superar a Perú en el Estadio Nacional, gracias a un doblete de Arturo Vidal.

Los goles de Chile - Perú

El equipo del técnico portugués José Peseiro llega a esta cita tras caer en su estreno ante en el Metropolitano Roberto Meléndez, y luego de perder de local frente a por 0-1, por lo que se posiciona en el penúltimo lugar solo superando a por diferencia de goles. La escuadra de Reinaldo Rueda, en tanto, saltará al terreno de juego tras escalar hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos.

Jean Meneses tomó la posta de Alexis

