Nómina de América de Cali vs. Cortuluá, por la Liga BetPlay 2022 II: convocados, titulares y suplentes

El cuadro Escarlata regresa al campeonato colombiano buscando una mejor figuración y aspirar al título.

América de Cali inicia una nueva Liga, esperando dejar atrás la mala campaña pasada con Osorio y que Guimaraes no logró recuperar a tal punto que quedó eliminado, no solo del campeonato, sino también de la Copa ante Unión Magdalena.

De las tres fechas disputadas hasta el momento, los Escarlatas solo jugaron la primera como visitante ante Envigado y luego tuvieron dos fechas sin acción por sus partidos aplazados por la Copa América femenina. Ahora regresan al Pascual Guerrero para recibir a Cortuluá e ir por los tres primeros puntos del semestre.

Alexandre Guimaraes no tendría mayores cambios en el once titular respecto al visto en el Polideportivo Sur de Envigado y espera poder empezar a darle otra cara al equipo, que aún no ha logrado convencer.

TITULARES DEL AMÉRICA - CORTULUÁ

América: Graterol; Quiñónes, Torres, García, Mosquera; Portilla, Andrade, Sierra; Quiñónes, Lemos; Ramos.

Cortuluá: Hernández; Mosquera, Valencia, Millán, Delgado; Colorado, Caicedo; Valencia, Rojas, Manyoma; Mejía.

CUÁNDO Y DÓNDE ES AMÉRICA - CORTULUÁ

PARTIDO América vs. Cortuluá FECHA Domingo, 24 de julio ESTADIO Pascual Guerrero, Cali HORARIO 14:45

CONVOCADOS DEL AMÉRICA - CORTULUÁ

América: Pendientes.

Cortuluá: Pendientes.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido tendrá lugar este domingo 24 de julio de 2022 a las 14:45 hora colombiana.

ZONA CANAL HORARIO Colombia Win Sports + 14:45

Últimos partidos de América

PARTIDO TORNEO FECHA América 1-0 Unión Magdalena Liga BetPlay 15/05/2022 Envigado 0-0 América Liga BetPlay 9/07/2022

Próximos partidos de América

PARTIDO TORNEO FECHA HORARIO Santa Fe vs. América Liga BetPlay 02/08/2022 20:05 Equidad vs. América Liga BetPlay 09/08/2022 19:30

Últimos partidos de Cortuluá

PARTIDO TORNEO FECHA Cortuluá 0-1 Jaguares Liga BetPlay 13/07/2022 Santa Fe 1-0 Cortuluá Liga BetPlay 17/07/2022

Próximos partidos de Cortuluá