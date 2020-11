Nómina de América de Cali vs. Atlético Nacional, por la Liga BetPlay 2020: convocados, titulares y suplentes

Nunca ha sido un partido más y cuando hay una clasificación de por medio, toma una importancia aún mayor. El clásico del fútbol colombiano entre y , en el marco de lo cuartos de final de la Liga BetPlay, está cerca de vivir sus primeras emociones con dos grande llamados a quedarse con el título en diciembre.

A la espera de poder resolver el lío con Patriotas en Dimayor, los acutales campeones están concentrados de pleno en recibir al Verde paisa en el Pascual. Ambos llegan clasificados en la Copa , aunque La Mecha cayó en la fecha 20 del campeonato, mientras que Nacional ganó por W ante Cúcuta Deportivo.

Juan Cruz Real tendrá dos bajas en su equipo: Juan Pablo Segovia y Rafael Carrascal, mientras que Alejandro Restrepo no podrá contar con Helibelton Palacios. El resto de los planteles están a disposición de los técnicos por lo que se esperan dos buenos equipos en cancha que protagonicen un gran clásico.

América: Graterol; Arrieta, Torres, Ortiz, Velasco; Ureña, Paz, Sierra; Cabrera, Ramos, Vergara.

