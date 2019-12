¿Se va de Boca? "No sabemos si De Rossi se sentirá cómodo con nosotros"

El nuevo presidente del Xeneize puso en duda la continuidad del experimentado jugador italiano.

La incertidumbre en Boca para 2020 no solo pasa por saber quién será su nuevo entrenador, sino también por la continuidad, entre otros jugadores, de Daniele De Rossi. El cambio en la dirigencia xeneize trajo dudas sobre el futuro de algunos protagonistas y Jorge Amor Ameal las colocó sobre la carrera del italiano en el club.

"No sabemos qué hará. Si se queda en Boca, si va a seguir", reconoció el flamante presidente, en declaraciones a La Red, y continuó: "Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si sentirá cómodo con nosotros o no. Revisaremos el contrato también",

"Hoy están hablando de nombres, me llaman representantes para ofrecer jugadores. Se está manoseando el mercado. Algunas son realidades y otras falacias, crean expectativas que luego no se dan”, expresó.

El italiano tiene contrato con la institución de La Ribera hasta junio del 2020 y el mercado de pases de enero definirá su futuro al igual que también el nuevo técnico que asuma.