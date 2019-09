No le pagaron a Saucedo y éste decide ya no entrenarse

El delantero boliviano es el goleador del torneo Clausura, pero San José le debe muchos sueldos, es por eso que decidió ya no trabajar más.

El delantero boliviano Carlos Saucedo decidió ya no entrenarse más con San José hasta que la directiva del club pague los meses de sueldo que se le debe desde hace tres meses atrás.

Saucedo se hizo presente en el entrenamiento del equipo orureño y decidió no ponerse la indumentaria de trabajo, habló con el director técnico Miguel Ponce y le explicó que no trabajaría porque la directiva del club no cumplió con el pago de los sueldos que se le debe.

“Manifestó cansancio de poder esperar y que no le cumplieran sus obligaciones, por lo que él tomó la decisión de parar”, dijo Ponce tras el entrenamiento.

Hace dos semanas atrás se tuvo el mismo problema en todo el plantel que no se entrenó como protesta por el incumplimiento de sueldos por parte de la directiva.

El presidente Wilson Martínez dijo días atrás que hará todo lo posible para cumplir lo prometido y poner orden la parte económica del club.

San José, que marcha tercero en la tabla de posiciones, se alista para enfrentar el próximo sábado a Blooming, en Santa Cruz.