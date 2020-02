¿Por qué no juega Chucky Lozano contra Barcelona en Champions?

Por decisión técnica, el mexicano observará el duelo ante los Culés desde la grada.

Hace un año, Chucky Lozano defendía los colores del y llegaba como su máxima figura al Camp Nou, midiéndose al en la fase de grupos de la . Hoy, el mexicano atraviesa un momento totalmente distinto, relegado a la suplencia del y sin parecer que pueda cambiar su situación próximamente.

Para el partido de ida contra los Culés, el mexicano aparece fuera de la convocatoria, pues desde la previa Genaro Gattuso confirmó que no contaría con él, incluso orillándolo a ver el cotejo desde la tribuna del San Paolo.

Con esto, el mexicano no recibió buenas noticias pensando en el cierre de la temporada, pues su equipo lo dejó fuera del par de cotejos más importantes, reafirmando que no es un jugador del gusto del técnico italiano.

A continuación en Goal te contamos los motivos por los que Hirving no se medirá al Barça en la Champions League.

¿POR QUÉ NO LO CONVOCARON?

Gattuso sepultó las esperanzas del Chucky desde la previa, pues en la conferencia de prensa reveló que tenía muy pocas posibilidades de jugar: "No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy buscando otras características y él no está encontrando espacio, debe trabajar".

Igualmente, vale la pena recordar que hace dos semanas el mexicano sufrió una contractura en el aductor derecho, molestia que lo dejó fuera de un par de convocatorias.