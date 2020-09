No hay negociación entre el Manchester United y el Barcelona por Ousmane Dembélé

Los 'red devils' siguen apostando por Jadon Sancho a pesar de tener al francés como alternativa y si crece el interés sería en forma de cesión.

No hay ninguna negociación entre el y el por Ousmane Dembélé según ha podido confirmar Goal a través de fuentes tanto del club inglés como del catalán. Tanto es así que la única negociación abierta que sostienen los red devils en estos momentos es con el para tratar la incorporación de Jadon Sancho. Según Sky, la última oferta del equipo que entrena Ole Gunnar Solskjaer por el extremo inglés asciende a 80 millones de euros, además de otros 20 en variables, si bien el club alemán se mantiene firme en pedir al menos 120.

En este contexto en las oficinas del Barcelona no tienen ninguna constancia del interés del Manchester United en Dembélé y mucho menos de la posibilidad de que el club inglés ponga 50 o 60 millones sobre la mesa para llevarse al francés según publicó el diario As, que en tres años apenas ha disputado la mitad de los partidos que ha jugado el Barcelona por culpa de reiteradas lesiones graves.

Dembélé, alternativa a Jadon... como cedido

Sí es cierto, no obstante, que el Manchester United tiene a Dembélé en la agenda en caso de que se complique la llegada de Jadon, que sigue siendo el objetivo número uno para reforzar al equipo de Old Trafford, pero hasta el momento no ha considerado todavía esa vía de forma directa ni se ha puesto en contacto con la dirección técnica azulgrana. Sin embargo, de llegar a abrirse la posibilidad de ver a Dembélé junto a Paul Pogba el Manchester United plantearía primero una cesión del francés para, probablemente, volver a intentar el fichaje de Jadon el próximo verano.

El martes por la tarde el diario As publicó una información relativa a cómo el Manchester United se planteaba poner sobre la mesa hasta 60 millones de euros por el extremo galo como alternativa a Jadon, una posibilidad que solventaría de golpe y porrazo los problemas financieros en los últimos días de mercado, pues tanto permitiría resolver la cuestión salarial como afrontar los fichajes de Eric Garcia y Memphis Depay.

Koeman aceptará cualquier decisión con Dembélé

"No voy a mentir, hay posibilidad de traer a otro nueve y el club trabaja para ello" admitió Ronald Koeman antes de visitar al para comentar también que "somos débiles en la posición de central", donde sólo tiene a Clément Lenglet, Gerard Piqué y Ronald Araújo, del filial, porque no cuenta con Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo. Aun así, el Barcelona no tiene músculo financiero para afrontar ambas operaciones y Koeman asume que "tengo mis dudas a la hora de elegir" entre fichar al central o al delantero. A menos que se produzca una salida importante como la de Dembélé, una posibilidad que el técnico holandés aceptará sea cual sea.

"Estas decisiones son del club y del jugador, está con nosotros y voy a contar con él" si bien también dejó caer que el francés está por dentrás de Ansu Fati. "Ha demostrado ser muy bueno" comentó a propósito del bissauguineano, que a su vez también ha sido recientemente relacionado con un Manchester United que sigue empecinado en fichar a Jadon y, si no puede, en plantear la cesión de Dembélé. De momento no ha movido ficha, en este aspecto.