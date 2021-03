No habrá público en la final de Copa del Rey entre Athletic Club y Real Sociedad en el estadio de La Cartuja

La nota oficial de la RFEF plantea "inviable que aficionados no residentes en la provincia puedan acudir a presenciar dicho encuentro"

A pesar de los rumores y diferentes informaciones periodísticas surgidas, finalmente no habrá público en la final de Copa de SM El Rey que disputarán Athletic Club y Real Sociedad. Así lo ha anunciado la RFEF a través de un comunicado oficial que explicaba que después de diferentes reuniones entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con la Real Federación Española de Fútbol, se ha analizado la situación asistencial sanitaria y los datos epidemiológicos actuales en Sevilla, concordando la no presencia de aficionados en el evento.



Cabe recordar que la Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con los clubes finalistas, aplazó la celebración de la Final de Copa SM El Rey 2019/2020 con el objetivo de aspirar a que la final se celebrase con la asistencia de ambas aficiones, por expreso deseo de Athletic Club y Real Sociedad.



En su nota oficial, la RFEF explica que la situación epidémica actual y las medidas establecidas que suponen el cierre perimetral de la movilidad, tanto para la comunidad autonómica de Andalucía, como de la provincia de Sevilla, hacen "inviable que aficionados no residentes en la provincia puedan acudir a presenciar dicho encuentro".



Tanto Real Sociedad como Athletic Club acatan cualquier decisión de la RFEF y ya saben que la final se jugará sin la asistencia de público en las gradas del estadio de La Cartuja.



Bajo esa premisa, la RFEF ha insistado en que se ha trabajado "siempre dentro del más estricto marco de cumplimiento a las decisiones de las autoridades sanitarias, siendo siempre sensibles a sus recomendaciones".