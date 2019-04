"No entiende las órdenes del técnico": Gary Neville dispara contra Alexis Sánchez

El ex campeón con Manchester United admitió estar muy molesto tras el último empate frente al Chelsea donde el chileno tuvo un bajo desempeño.

Alexis Sánchez sigue sumando críticas por su opaco desempeño en . Al lapidario análisis del Manchester Evening News, que calificó al atacante chileno con nota 3 -la segunda más baja por sobre David de Gea- y aseguró que el Niño Maravilla “corría como un pollo sin cabeza”, se sumó el cuestionamiento de un histórico del conjunto de Old Trafford: Gary Neville.

Esto, después del empate 1-1 frente al , resultado que alejó aún más a la escuadra de Ole Gunnar Solksjaer de la clasificación a la próxima edición de la . En ese compromiso, el nacido en Tocopilla ingresó a los 65 minutos por Marcus Rashford, generando nulos ataques por el sector en el que se ubicó.

“Estoy molesto, no me avergüenza decirlo, porque vi jugar pésimo a este Manchester United. Muy lejos de lo que fue hasta hace poco tiempo. Entendamos algo: parte del estilo de juego de Solksjaer pasa por la velocidad de sus jugadores y los contragolpes. Si no lo captas, estamos mal”, expresó el actual comentarista de Sky Sports.

Huddersfield vs. Manchester United, por la Premier League: a qué hora es, alineaciones, día y cómo verlo

“Veo a un Martial corriendo en direcciones equivocadas. Veo a Alexis y a Lukaku sufriendo con sus piernas. Parece que Sánchez arrastraba problemas, parece que Lukaku también. Parece que no entienden las órdenes de su técnico”, añadió en su análisis el otrora campeón del United.

El artículo sigue a continuación

"Ole necesita cambiar a algunos jugadores, para dejar de ser un equipo que corre a ratos y ser uno consecuente con su idea de juego: Entonces la situación es clara: pones en forma a algunos jugadores de este once, y cambias la actitud de otros, dependiendo de quién se trate", cerró.

Cabe destacar que con la igualdad ante los Blues, la escuadra del formado en quedó en la sexta posición de la tabla con 65 puntos y, por ahora, sólo estaría clasificando para la fase previa de la . Este domingo enfrentan al , en el John Smith's Stadium, por la penúltima jornada de la competencia. Sánchez nuevamente asoma como suplente.