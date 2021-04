No haber jugado Copa MX fue uno de los factores que afectaron a Chivas, según Peláez

El directivo aseguró que ha sido difícil gestionar una plantilla tan amplia.

Chivas ha tenido un semestre muy complicado, peleando por colarse al Repechaje y aún con probabilidades de quedarse fuera del torneo si caen en su último compromiso contra Tigres en el Estadio Akron.

Ricardo Peláez platicó con TUDN, resaltando un factor que pocos han tomado en cuenta y piensa que los ha afectado este certamen: "Sólo hay un compromiso que firmamos desde el inicio con los valores que maneja Chivas, uno de ellos la disciplina, hemos padecido el no tener participación en otro torneo, llámese Copa o lo que sea para gestionar un plantel tan grande en cantidad y calidad y cuesta gestionarlo, pero no es pretexto".

Igualmente, el presidente deportivo del Guadalajara respaldó a Víctor Manuel Vucetich, no estando de acuerdo con que es un técnico defensivo: "Siempre he considerado a Vucetich uno de los mejores, sino es que el mejor o uno de los tres mejores, y sí tiene esa etiqueta que privilegia un poco más lo defensivo, y no es así", dijo para cerrar.

Pese a llevar al Deportivo Guadalajara a las semifinales en el certamen pasado, la continuidad de Vucetich no es un hecho, mencionándose ya algunas opciones que podrían llegar si el equipo no cierra de buena manera el campeonato.