Nicolás Muñoz: “Fue una lesión dura, muy terrible”

El delantero panameño habló de la lesión sufrida en el 2004.

Corría el torneo Apertura 2004 y Nicolás Muñoz jugaba con el FAS, en ese momento en un clásico occidental con Metapán, el canalero recibió una dura entrada por parte del defensa uruguayo Juan Darío Bicca, la cual le provocó una lesión en el peroné.



En declaraciones al programa A las ocho con el Shebe, en Panamá, Nico dio detalles de lo sucedido en ese momento: “Fue una lesión dura, muy terrible. Fue una entrada descarada, no me la esperaba, porque ni siquiera tenía la pelota. Fue un año terrible por la recuperación. Son de esas cosas negativas que te ayudan a mejorar. Tuve que hacerme fuerte en muchos aspectos, físicamente y mentalmente”.



“Tuve que reponerme de muchas situaciones para poder jugar de nuevo a un alto nivel. Hubo días en los que lloraba y me golpeaba la cabeza con la pared. Sentía que la pierna no me estaba respondiendo, que no me estaba recuperando”, agregó Nico sobre ese duro momento que que le tocó vivir en el fútbol salvadoreño.