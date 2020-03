Nicolás Maturana es el 'refuerzo' de Colo Colo para Copa Libertadores

"Al fin una buenísima", señaló el jugador que entró en la lista de 22 albos para el cruce ante Athletico Paranaense.

Tanto Marcelo Espina como Mario Salas le dieron el portazo a Nicolás Maturana en . Pero el jugador, con contrato vigente, no se rindió y siguió cumpliendo con su obligación de entrenar a diario con la incertidumbre de que posiblemente no iba a jugar nunca en 2020. Gualberto Jara dijo lo contrario.

Es que Maturana, extremo o creativo, que es parte del plantel y está a la par del grupo, fue considerado en la lista de 22 convocados para el cruce colocolino ante el Athletico Paranaense a efectuarse este miércoles en el Estadio Monumental. El entrenador paraguayo confirmó en la conferencia de este martes que “a Nico Maturana lo conozco desde mi último paso por el club. Cuando llegué ahora no lo encontré muy bien. Él sigue entrenando y luchando, ahora mismo está citado para este partido de , pero luego tenemos que ver esa posibilidad de analizar el rival y los jugadores con los que disponemos. A partir de ahí seguramente tendrá su posibilidad".

Nico celebró la citación ("después de una mala, al fin una buenísima") en sus historias de Instagram. A la mala se refiere al intento de portonazo que sufrió esta mañana cuando se encontraba junto a su esposa y sobrina fuera de su casa en Lampa. Por suerte, los delincuentes no se llevaron nada, pero sí amenazaron con balazos. Sobre esa pesadilla, el ex agradeció las muestras de apoyo y lamentó el actuar de los atacantes con un "no piensan que hay niños en la casa y más encima cobardes de mierda. Tiran balazos, las van a pagar sí o sí".