Nicolás Bertolo sobre Gallardo: "Le voy a estar agradecido de por vida"

El exRiver reflexionó sobre su frustrado paso por el Millonario, habló de reproches internos y aseguró que el Muñeco llegará a la Selección Argentina.

Fue uno de los futbolistas que más pidió Marcelos Gallardo en los mercados de pases, inclusive, Nicolás Bertolo eligió a River por encima de ofertas de varios clubes importantes. Pero las lesiones le jugaron una mala pasada al mediocampista que levantó la 2015 con el Muñeco.

"La oferta me llegó en el mejor momento de mi carrera, me tocó la mala fortuna de desgarrarme en el primer partido a los 17 minutos y fue un golpe duro para mí. Marcelo Gallardo me incluyó lesionado y todo en la final de la Libertadores. Le voy a estar agradecido de por vida porque él me dio la oportunidad de jugar las dos finales y lograr lo máximo en mi carrera que fue ganar una Libertadores jugando la final con River" , sostuvo en diálogo con BastaChicosPodcast .

Nico Bertolo le dejó un mensaje a Gallardo y reflexionó sobre su asignatura pendiente en River 🗣 pic.twitter.com/0OJ3lNwNKU — Basta Chicos Podcast (@BastaChicosOK) April 10, 2020

Además, el actual jugador e ídolo de confesó que se reprocha el no haber tenido las mismas posibilidades que otros compañeros del plantel. "Tengo una asignatura pendiente, si me quedaba un poco más lo podía lograr conmigo como lo hizo con el Pity, Casco, De la Cruz", dijo.

"Ha demostrado en estos últimos 5, 6 años la capacidad que tiene para reinventarse, de sacarle lo mejor a cada jugador. Gallardo es el mejor técnico de , uno de los mejores técnicos de Sudamérica, de América. Seguramente lo va a demostrar a medida que pasen los años en Europa o en la Selección o dónde le toque estar" , finalizó.