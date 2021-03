Nico Carrera: “Un estadounidense tiene más fácil la visa de trabajo que un mexicano”

Para el defensa de doble nacionalidad, la fuga de talentos de EE.UU. al Viejo Continente guarda un trasfondo diplomático.

Nicolás Carrera, futbolista méxico-estadounidense, es uno de tantos casos en los últimos años que han salido desde la MLS hacia el balompié europeo, algo que ha generado polémica, pues no han sido tantos provenientes de la Liga MX.

“Tienes que ver cosas que son diferentes: venir a Alemania con una visa para un americano es más fácil en comparación con un mexicano. Hay muchos factores para considerar en esa pregunta (el por qué hay más allá)”, confesó a Goal, mientras realiza la cuarentena obligatoria por haber viajado a su país natal.

En verano del 2020, Carrera emigró de la Academia de FC Dallas al Holstein Kiel, de Alemania, sumándose a las recientes como las del defensor Bryan Reynolds (Roma), Reggie Cannon (Boavista), Justin Che y Chris Richards (Bayern Múnich), Brenden Aaronson (RB Salzburg), Mark McKenzie (KRC Genk), Joe Scally (Möchengladbach) y Daryl Dike (Barnsley).

El acuerdo deportivo del FC Dallas con el Bayern ha facilitado las transferencias al campeón del mundo desde la Major League Soccer de Estados. Goal tuvo un acercamiento con la dirigencia del cuadro texano, la cual informó que de esa manera se gestionan con mayor rapidez los permisos de trabajo.

Esta es una situación que no aparece en el panorama en México, pues, de acuerdo con la investigación realizada, aún no hay una relación entre los conjuntos de la Liga y sus pares del Viejo Continente. Esto, más allá de lo hecho por Rayados con el Toledo, con quien tuvo su formación Carlos Rodríguez, o Chivas y el Tudelano, a donde han salido algunos canteranos para continuar con su desarrollo.

El nacido en Pachuca, Hidalgo, descartó que esto se deba a falta de cualidades dentro de la cancha: “No es porque los americanos sean mejores que los mexicanos, ni por las formaciones. Hay mexicanos con capacidad para triunfar en Europa. Es más porque nos permiten irnos a Europa, especialmente a Alemania. Los clubes americanos apoyan un poco más que los mexicanos”.

De ahí, al margen de que en las embajadas no esté establecido explícitamente que se aceleran los procesos debido a los vínculos gubernamentales, el que las escuadras en Estados Unidos cuenten con los contactos a priori, vuelve más sencillo que emigren.

A menos de un año de haber firmado con el Holstein, Carrera confesó que no resultó ningún error haber firmado con las fuerzas básicas de una institución de la Segunda División alemana, dado que le serviría como plataforma si surge algún interesado.

“No buscaba un club chiquito ni grande. Ir a uno grande se siente bonito sólo para tu ego. Quizá me iba a uno así y me quedaba atorado. No poseen el dinero o las instalaciones del Bayern, pero sí valores. Es uno de familia y hace las cosas bien. Sentí que era lo mejor para mí, desde que me presentaron el proyecto me enamoré”, consideró.

Incluso, puso de ejemplo el de Reynolds. quien no era titular y lo vendieron en 7 millones de dólares: "Unos juegos te cambian la vida. No es de qué es lo que se ve más atractivo, hay que seguirse moviendo para no estancarse. Lo que uno quiere es jugar y darlo todo”, agregó.

Aunque actualmente representa a Estados Unidos en divisiones menores, no le cierra las puertas a la Selección mexicana. Aunque, eso sí, dependerá del proyecto que se le presente, y así solicitaría el cambio de asociación que el órgano rector exige.

“Si veo que México es lo correcto para mí, tomaré una decisión. Por ahora no me enfoco en el juego de naciones. Quiero darlo todo (en el Holstein) antes de pensar si representaré a México o Estados Unidos”, declaró.

Aclaró que no siente diferencias en cuanto al sentimiento entre México y EE.UU., aún cuando mucha gente lo llamó traidor tras decantarse por el representativo de las Barras y las Estrellas a mediados del 2019.

“Puedo tener el mismo amor y respeto. Mi amor es suficiente para las dos selecciones. De momento, defiendo los colores de Estados Unidos. Eso no me quita lo mexicano. Mi parte mexicana ahí sigue. Mi cultura y mi familia son de allá”, aseguró.

El entrenador del Team USA, Gregg Berhalter, ha conferido oportunidades en la mayor a los juveniles que aún se preparan para ella en los amistosos recientes. En tanto, en el Tricolor se les hizo un espacio a las promesad de la Liga MX en las menores.

“En los últimos dos o tres partidos alineó a 10 chavos. Ver lo que realiza Estados Unidos es bueno, pero tampoco se puede ignorar a México. Es muy grande y poderoso, están en el 9° puesto del Ranking FIFA. Hay varios destacando en la Premier (Raúl Jiménez en el Wolves), la Serie A (Chucky Lozano con el Napoli)... Es un proyecto serio”.

Todavía con mucho camino por recorrer, él aspira a continuar su evolución en territorio germano y a la espera de debutar y llegar algún día al Máximo Circuito.

“Me gustaría pasar mucho tiempo en Alemania. Me gusta la vida aquí, la Bundesliga, aunque no cierro las puertas a las otras ligas grandes”, concluyó Nico.