Ni Joao Félix salva al Atlético de Madrid en Los Cármenes

El joven crack portugués regresa tras la lesión, juega el último cuarto de hora pero no evita el pinchazo colchonero en Granada.

Sin Diego Costa, sin Saúl y sin Thomas. Con esas tres importantes bajas se plantaba el en Los Cármenes para no perder el tren de . Jugando mal, el ya había ganado al , alejándose a cuatro puntos del equipo colchonero. En ese sentido, el Atlético necesitaba ganar a un que había perdido sus últimos tres partidos, después de protagonizar un inicio de campeonato espectacular.

Los primeros minutos mostraron a un Atlético diferente. Acostumbrado a tirar la primera parte en la actual campaña, el equipo de Simeone salió fuerte. Parecía funcionar el centro del campo con el doble pivote de Héctor Herrera-Marcos Llorente, Koke y Vitolo por las bandas, y Morata y Correa arriba. Avisó Vitolo con un par de regates y más tarde Morata, con un cabezazo a las manos de Rui Silva. Pero ese primer cuarto de hora fue sólo un espejismo.

El resto de la primera mitad estuvo marcado por la intensidad de ambos bloques. El Granada tuvo que defender desde el principio y sin lograr quitarse la soga del cuello, así que el Atlético tuvo muy difícil encontrar huecos por los que sorprender. Las faltas e interrupciones aumentaban conforme pasaba el tiempo, y los madrileños sólo insinuaban. La tentación se presentaba en forma de Joao Félix, cuya magia estaba en el banquillo. Al Atleti le faltaba desequilibrio en Los Cármenes, y si de magia se trataba, en la Caja Mágica pasaban más cosas con el Feliciano López - Kyle Edmund de la Copa Davis.

No iba a cambiar mucho el guión en la segunda parte. Simeone sacó a Lemar y sentó a Correa cinco minutos antes de que Renan Lodi abriera la lata. A media hora del final, Herrera asistió al lateral brasileño, que sorprendió a Rui Silva con un zurdazo raso entre las piernas. El Atlético encontraba una piscina en el desierto pero la ventaja le duraba poco: en un saque de esquina, Ángel Montoro la puso en la cabeza de Germán Sánchez y el '6' empató en el 67', dándole al Cholo de su propia medicina.

Con 1-1 en el marcador y llegando al cuarto de hora final, llegaba el momento de Joao Félix. Con Cristiano y Messi en el horizonte, porque el Atleti visita a la Juve y recibe al Barça en los próximos ocho días, el favorito para quedarse con el 'Golden Boy 2019' volvía tras cuatro partidos sin jugar por culpa de un esguince de tobillo. Con el joven portugués no alcanzaba, Morata fallaba lo que no está fallando, y Simeone hacía debutar a Darío Poveda, el goleador del filial. Y el ex del tuvo en sus botas el 1-2 pasado el minuto 90, pero se lo tragó en las narices de Rui Silva. En esa última jugada, los rojiblancos reclamaron un posible penalti de Víctor Díaz, pero ni el VAR, ni Poveda ni Joao Félix iban a salvar al Atlético de un nuevo pinchazo.