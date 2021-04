Neymar vuelve a hablar de su futuro en el PSG

El brasileño atiende a los medios antes de la semifinal ante el Manchester City: "No pienso en el Balón de Oro"

Neymar Jr es el líder del PSG junto a Kylian Mbappé. Ambos forman una de las duplas más temidas de Europa y en esta edición de la Champions League lo están demostrando. De hecho, la temporada pasada ya se pusieron en el mapa del fútbol europeo llegando a la final de la Liga de Campeones, que perdieron ante el Bayern, y este año se han cobrado la venganza. Han eliminado a los bávaros y ya están en semifinales.

El rival esta vez es el Manchester City de Pep Guardiola. Neymar Jr tiene claro que ganar la Champions League con el PSG le cambiaría la vida, con lo cuál es ahora su principal objetivo. Así lo ha querido dejar patente en la rueda de prensa previa al duelo de mañana en el Parque de los Príncipes:

Sobre el partido: "Será un partido muy duro. Son las semifinales de la Champions League y no hay ningún equipo fácil en estas rondas. El Manchester City es un equipo top con mucha calidad, como lo era también el Bayern en la fase anterior. Estamos preparados para el partido y haremos todo lo posible para sacarlo adelante".



"Me siendo bien, me siento feliz. Estoy en un buen momento. Como he dicho, estamos listos para el partido, yo también lo estoy. Haré todo lo posible para ayudar al PSG a llegar a otra final".

Sobre el Balón de Oro: "Estoy muy feliz con la temporada que estamos haciendo en el PSG. No pienso en el Balón de Oro, estoy centrado en la Champions League porque esto marcaría una gran diferencia en mi vida y en mi carrera. Si en el futuro miro atrás y veo tres o cuatro Champions League, eso sería lo más importante".



Sobre Mbappé: "Tenemos una gran amistad con Mbappé. Es un gran jugador y lo viene demostrando desde hace años. Espero que siga marcando goles y jugando así, porque esto nos ayudaría mucho en el campo. Por supuesto, siempre estoy a su lado y quiero que rompa todos los récords posibles. Es una fantástica persona".



Sobre su contrato: "Ya hablé de esto después del último partido y no creo que necesite decir nada más. Todavía queda mucho tiempo de contrato con el PSG. Haremos lo que sea mejor para cada uno. Ya he dicho que soy feliz aquí y me siento mucho mejor que en temporadas anteriores".



Qué ha cambiado en el PSG desde su llegada: "Cuando llegué el club ya estaba creciendo. Ahora el club es más respetado. Cuando la gente habla del PSG sabe que está hablando de uno de los cuatro, cinco o seis mejores equipos en todas las ligas. Ahora el PSG tiene el respeto que merece. Es nuestro segundo año llegando a las semifinales de la Champions League y el año pasado ya fuimos subcampeones. Este año haremos todo lo posible para levantar el trofeo".



"Cuando fiché por el PSG ya dije que la prioridad era siempre ganar la Champions League. Conseguimos llegar a la final el año pasado por primera vez en la historia del club y ahora estamos otra vez en semifinales. Esto significa que hemos estado creciendo. Estamos en la buena dirección. El ambiente es fantástico y todo va sobre ruedas. Tenemos que seguir trabajando duro y jugando bien para llevarnos el trofeo que queremos".



"Hay varios aspectos que he mejorado durante mi etapa en el PSG. He pasado por momentos difíciles de adaptación, creo que la gente lo sabe. Pero las cosas fueron yendo mejor y mejor. Siempre he trabajado mucho, entrenado duro y he sido profesional. No he hecho nunca nada que no fuera profesional, aunque la gente lo diga. Siempre trabajo y estoy concentrado, lo demuestro en el campo. Cuando juego, trato de demostrar lo que soy capaz de hacer para ayudar al equipo".