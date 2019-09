Neymar: "Todo el mundo sabe que me quería ir del PSG"

"Me siento triste. A partir de ahora, sé que cada partido que juegue será como un partido de visitante para mí”, se sinceró el delantero brasileño.

AVANCE

“Todo el mundo sabía que me quería ir. Me siento triste. A partir de ahora, sé que cada partido que juegue será como un partido de visitante para mí”. Más sincero no pudo haber sido Neymar Da Silva después de debutar esta temporada con el Paris Saint-Germain.