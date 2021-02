Neymar, sobre salir de fiesta: "Si sólo te concentras en el fútbol acabas explotando"

El futbolista del PSG concedió una entrevista a los medios oficiales del club parisino y admitió que le gusta la fiesta.

Neymar Jr vuelve a estar en el punto de mira. El futbolista del PSG fue señalado por no acudir a los entrenamientos del cuadro parisino el día después de su cumpleaños por una gastroenteritis, lo que hizo que estallaran los rumores.

Ahora, el ex del Barcelona ha concedido una entrevista a los medios oficiales del PSG y hablado, entre otras cosas, de su gusto por la fiesta. A su vez, el extremo indicó que sabe diferenciar cuándo puede y cuándo no puede salir.

Neymar se sincera sobre sus salidas

"¿A quién no le gusta la fiesta?. Creo que a todo el mundo le gusta salir a divertirse con amigos y con familia. En mi caso, soy lo suficiente maduro para saber cuando puedo salir y cuando no. Si sólo te concentras en el fútbol acabas explotando y por eso nunca dejaré de salir, aunque haya quien crea que soy inmaduro por eso", expresó.

Afirma encontrarse "feliz" en París

"Estoy muy feliz. No creo que pueda decir exactamente lo que ha cambiado, pero lo sé. No sé si por mi parte o por otras cosas, pero me siento bien. Me siento más adaptado, más a gusto con todo. Soy muy feliz aquí. Quiero quedarme en el PSG y espero que Mbappé también se quede. Quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo desde que llegué aquí, que es jugar al fútbol, ser feliz y estar alegre".

Neymar se deshace en elogios hacia Mbappé

"Somos como hermanos y yo ejerzo de hermano mayor. Yo soy muy intenso y quiero siempre lo mejor de él. Es un chico de oro porque tiene un corazón enorme. Además de su calidad como futbolista, fuera del campo es increíble, un tipo alegre y bromista con el que da gusto estar y que se parece mucho a mí. Cuando está feliz lo transmite en el campo para ayudar al equipo. Espero que este año hagamos una gran temporada juntos y que podamos conseguir varios títulos", aseguraba.