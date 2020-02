Destapado otro jaleo de Neymar: se negó a entrenar porque estaba "descansando"

Según L'Equipe, cuando Tuchel pidió a los jugadores que fueran al campo, Neymar dijo que estaba "descansando"

No hay día, semana, mes o época del año en que Neymar no protagonice un jaleo. Si hace dos días fue expulsado ante el Girondins de , días antes mandó un recado al club a través de los medios. Neymar comentó: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente, no fue mi elección, fue algo del club, de los médicos, ellos fueron los que tomaron esta decisión, no me gustó. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fuie yo el que sufrí al final". Aquellas declaraciones sentaron mal en el seno del . Su expulsión ante el Burdeos, también. Y ahora, según revela el diario "L'Equipe", sale a la luz un episodio que deja al astro brasileño en muy mal lugar. Según el rotativo francés, Neymar protagonizó un episodio de indisciplina - otro más-, al día siguiente del partido ante el , después de que Thomas Tuchel fuera preguntado por las posibilidades de Neymar de participar en la ida de los octavos de la Champions y que éste respondiera: "No puedo decir al cien por cien que Neymar podrá jugar contra el Dortmund".

Según desvela "L’Equipe", aquellas palabras de Tuchel encolerizaron a Neymar que, al día siguiente, se negó a entrenarse. Al brasileño le tocaba realizar un entrenamiento ordinario, pero según la versión del periódico, cuando el entrenador Tuchel pidió a los jugadores que fueran al campo, Neymar dijo que estaba "descansando" y que no iba a entrenar. Este episodio no habría ayudado nada a las tensas relaciones de Neymar con el PSG, mucho menos cuando semanas después de este acto de rebeldía Neymar se despachó a gusto tras perder ante el Dortmund. Una nueva vuelta de tuerca en la cada vez más complicada relación entre Tuchel y Neymar. En el club parisino se cierra filas respecto a la traumática relación entre el entrenador y algunas estrellas del equipo, como Neymar o Mbappé, pero nadie esconde que el ambiente no es el mejor posible.

Recientemente, el delantero del PSG advirtió que no iría al carnaval de Río de Janeiro como otros años, algo que supuso un alivio para los rectores del PSG: “Con mucha alegría anuncio que extrañaré el carnaval este 2020. Así, no habrá polémica”, publicó en las redes sociales. Entre otras cosas, porque en el pasado reciente de Neymar, con la camiseta del Barça y del PSG, siempre estuvo sancionado o lesionado en fechas que coincidían con la fiesta de cumpleaños de su hermana, el día 11 de marzo. Ahora Neymar será noticia por ir a los carnavales, pero sí lo es por un episodio bastante grave: haberse negado a entrenar, como revela "L'Equipe", alegando que estaba "descansando". Con Neymar, siempre llueve sobre mojado.

