Neymar recordó el episodio de la 'máscara' ante Colo Colo: "Me volví loco"

En 2011, Santos comenzó muy mal la Copa Libertadores, y una tarjeta roja del brasileño ante el Cacique casi puso fin al sueño del tercer campeonato.

El logro de la de 2011 fue inolvidable para los fanáticos del Santos. Pero lo que muchos no recuerdan es que la campaña casi se interrumpió en la fase de grupos, especialmente después de que Neymar fuera expulsado tontamente.

El 6 de abril de aquel año, el Peixe necesitaba ganar a para no despedirse de la competencia. El astro brasileño hizo gala de su habilidad y su escuadra comenzó muy bien, al contrario de lo que sucedió en los últimos tres partidos del certamen copero: se fue 2-0 al descanso con tantos de Elano y Danilo.

Sin embargo, la actual estrella del Paris Saint-Germain, quien se despachó el 3-0 parcial a los 51’, no tuvo mejor idea que celebrar su festejo con una máscara de su propio rostro, por lo que el árbitro uruguayo, Roberto Silvera, le mostró la segunda amarilla y terminó expulsado.

Luego, Zé Eduardo también se fue a las duchas y dejó a su equipo con nueve jugadores, contra diez del conjunto albo. El cuadro chileno aprovechó esto y redujo el juego, que parecía ser ganado, a 3-2 (con goles de Patricio Jerez y Diego Rubio). Al final, ya en el banquillo, Elano también recibió una tarjeta roja, pero Santos logró irse con la victoria.

“Hoy nos reímos, pero en ese momento me volví completamente loco. Nadie sabía que no podía celebrar así porque me darían amarilla. Estaba asqueado, loco. Incluso intenté decirle al juez que la máscara era mía, que no era para tanto, pero no hubo forma”, rememoró Neymar por intermedio de su canal oficial de YouTube.

Para garantizar la clasificación, el Alvinegro aún tenía que ganar dos juegos más. En el debut de Muricy Ramalho, tras el despido de Adílson Batista a fines de febrero, el equipo consiguió una victoria contra Cerro Porteño (2-1) con una actuación de gala de Paulo Henrique Ganso y los goles de Maikon Leite y Danilo.

Después de tres puntos más, Santos dependía de una simple victoria contra el ya eliminado Deportivo Táchira, jugando en Vila Belmiro y con Neymar de regreso, para avanzar a los octavos de final. La estrella de Santos comenzó inspirado y pronto abrió el marcador. En la celebración, volvió a tener una máscara, pero esta vez solo con los dedos. Su equipo ganó 3-1 y aseguró una clasificación que parecía imposible. Con la hazaña, el Peixe renació en la competencia y el resto es historia...