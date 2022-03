Rueda de prensa de Neymar y Pochettino previa al Madrid-PSG de Champions 2021-2022

Neymar Junior vuelve al Bernabéu, estadio que visitó en varias ocasiones como jugador del FC Barcelona y que ha pisado en dos como jugador del PSG. El futbolista brasileño será titular después de superar su lesión y llega con ganas de cerrar la eliminatoria. Sin embargo, en los últimos tres encuentros contra los blancos no ha conseguido ver puerta. "Me preparé, más de la cabeza que de otra cosa. Quiero ayudar al equipo. Estoy muy contento, muy feliz. Y lo haré todo, como todos. Tenemos que tener una mentalidad muy fuerte", aseguró ante la prensa.

El atacante aseguró que no será nada fácil a pesar de traer una ventaja de la ida. Aún así, añadió que la ausencia de Casemiro es buena para ellos porque es "el mejor en su posición". "Fácil no va a ser. El Real Madrid tiene muchos jugadores de calidad. Para mí Casemiro es el mejor en su posición. El Madrid le echará de menos, pero a nosotros nos da igual, tenemos que jugar y ganar el partido de la misma forma. Están acostumbrados a jugar con Casemiro, para nosotros es mejor que no juegue", expresó.

Respecto a sus partidos en el Bernabéu, aseguró tener "buenos recuerdos" por haber hecho goles y asistencias. También que es un partido especial para él y para Messi por ser ex jugadores del Barcelona, aunque para el resto también. "Es especial para todos. Jugar contra el Madrid en Champions es especial y te motiva aún más. Estoy muy contento, con ganas de hacer historia y llevar al PSG a donde merece", dijo.

Pochettino: "Veo demasiada negatividad"

El entrenador argentino se mostró enfadado con la prensa francesa. Aseguró que falta "naturalidad" en el entorno del PSG a pesar de que en el vestuario viven todo con tranquilidad y madurez. "Siento que nunca se otorga el beneficio positivo ante la duda. Veo demasiada negatividad, mientras veo a los medios del Real Madrid siendo positivos. En el fútbol se gana y se pierde", enfatizó.

Respecto a Mbappé, aseguró que está bien tras el pisotón recibido y que podrá jugar mañana contra el Madrid. "Kylian es un jugador de tremendamente maduro a pesar de su juventud. Lo que quiere es jugar al fútbol y defender los colores de su camiseta. No tengo ninguna duda que su rendimiento no tendrá nada que ver con lo que pase externamente", añadió sobre la presión que puede sufrir por jugar en el que puede ser su estadio la temporada que viene.

Por último, ensalzó la figura de Leo Messi. "Messi, con siete Balones de Oro, es el mejor jugador del mundo. Después tenemos a grandísimos jugadores. Mbappé y otros son los aspirantes. Su estado de forma habla por sí solo. Kylian está entre los mejores, de los que más está brillando hoy en día", explicó.