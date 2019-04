Neymar Padre: "Mi hijo no quiere irse del PSG, los aficionados pueden dormir tranquilos"

El agente del futbolista del Paris Saint-Germain descarta su salida.

Neymar se queda. Infinidad de rumores para que el brasileño vuelva, la temporada que viene, a vestir los colores del Paris Saint-Germain. "El deseo de Neymar de estar en el ya se expresó hace dos años, así que los fans pueden dormir tranquilos. Neymar no quiere irse del PSG", dice su padre Neymar Senior.

Neymar vuelve a entrenar con el PSG y su vuelta está cercana

Se muestra tajante el que también es su agente, toda vez que día sí y día también aparece el nombre de su hijo en la línea de salida del conjunto francés. "Él quiere continuar en el PSG, volver a jugar y ayudar al club a ganar títulos", afirma.

Y es que, como bien repite Neymar Senior, el brasileó no ha cumplido ni la mitad del largo contrato que le une con el París: "El contrato con el PSG es largo y no estamos ni a la mitad. Tenemos un contrato y hay que tener calma. Los rumores de una salida existirán siempre, no podemos tener un jugador como Neymar sin que los clubes sueñen con él".