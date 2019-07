Neymar no quiere tensar la cuerda y participará en la gira del PSG

Mientras se define su futuro, el brasileño viajará a Asia. Podría sumar algunos minutos en el amistoso frente al Inter, el sábado 27.

Que se va, que se queda, que por menos dinero, que por más… La novela de Neymar ya tuvo bastantes capítulos y prometen emitirse varios más. Ahora bien: mientras se define su futuro, el brasileño aceptó participar en la gira asiática que llevará a cabo el , según informó la cadena brasileña UOL.

La decisión, sobre todo, trata de no tensar la cuerda. El delantero no renuncia a su sueño de volver al , aunque sabe también que, para lograr su objetivo, no puede hacer enojar más a la institución francesa.

Dicha gira empezará el 23 de julio, por , y culminará con el partido correspondiente a la Supercopa de , cuando enfrente al , el 3 de agosto en Shenzen.

Si no hay novedades en el medio, Neymar podría sumar algunos minutos en el amistoso frente al Inter, programado para el sábado 27 de julio.