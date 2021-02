Neymar: "Me quiero quedar en el PSG, espero que Mbappé también"

El crack brasileño dice que algo ha "cambiado" y ahora sí asegura estar "bien" en la capital de Francia, donde desea permanecer.

Neymar Jr. quiere seguir en el Paris Saint-Germain, tal y como ha confirmado el propio delantero brasileño en unas declaraciones realizadas este domingo al programa de televisión "Sept à huit", de TF1.

"Estoy feliz en el PSG. Ha cambiado mucho. No sabría decir por qué. No sé si soy yo o algo más lo que ha cambiado. Pero hoy me siento bien, me he adaptado, soy más reivindicativo. Quiero quedarme en el PSG, y espero que Kylian (Mbappé) también se quede. Es algo que quieren los aficionados del PSG también", dijo el ex del Barcelona, quien en su día manifestó su deseo de abandonar la capital de Francia.

Cabe señalar que tanto Neymar como Mbappé acaban contrato con el campeón de Francia en 2022, con el conjunto parisino ya habiendo iniciado las negociaciones para renovarles.

Neymar se ha deshecho en elogios hacia su compañero en el ataque parisino: "Con Kylian Mbappé, tenemos una relación de hermanos. Yo soy el mayor. Nos gusta mucho jugar juntos. Quiero sacar lo mejor de él. Es un chico de oro. Lo llamo 'Golden Boy'. Tiene un corazón enorme. Como futbolista sabes lo que vale, pero incluso fuera de la cancha es increíble. Está sonriendo, feliz, sabe divertirse. Somos muy parecidos y tenemos que estar felices de estar al 100%".

Si para algo fue fichado Neymar por el PSG fue para levantar la Copa de Europa. Este verano estuvo cerca pero el sueño se esfumó tras caer en la final contra el Bayern. A esa final se ha referido el delantero brasileño: "Lloré ... Tenía muchas ganas de traer esta copa a Francia. Desafortunadamente no lo logramos esta vez, pero tendremos más oportunidades y vamos a llegar hasta la final y ganar este título".