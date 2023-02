Nueva lesión del brasileño en el conjunto francés, que debe jugar todavía el partido de vuelta frente al Bayern.

Minuto 50 del partido entre el PSG y el Lille, correspondiente a la Ligue 1. Neymar sufre, muestra gestos de dolor, llora y se retira en camilla. Ekitike ingresa en su lugar. La preocupación del equipo de la capital francesa es mayúscula, ya que el 8 de marzo debe jugar el partido de vuelta contra el Bayern Munich, correspondiente a los octavos de final de la Champions League.

Neymar, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el PSG

¿Qué lesión tiene Neymar?

El jugador del PSG, según se ve claramente en las imágenes, se dobla gravemente el tobillo derecho. Falta aún un parte médico oficial. Pero el pronóstico no parece bueno...

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Todavía no está claro, ya que el PSG no emitió ningún comunicado. El brasileño tuvo que ser retirado en camilla porque no podía caminar.

¿Qué partidos se perderá Neymar con el PSG?

Los próximos compromisos del PSG son: Marsella (26 de febrero), Nantes (4 de marzo) y Bayern Munich (8 de marzo).