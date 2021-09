Luego de dos partidos con muchos suplentes, el Millonario quiere volver al triunfo ante una golpeada Lepra, que hace cinco que no gana.

A pesar de las bajas que tuvo, River logró conseguir dos buenos resultados que le permiten seguir muy cerca de los punteros. Sin embargo, todavía no encontró la regularidad necesaria para pelear el campeonato e intentará regresar al triunfo luego del empate ante Sarmiento en el Monumental ante Newell's en Rosario.

La Lepra llega muy golpeada al choque con el Millonario: hace cinco que no gana, producto de tan solo dos empates y tres derrotas, lo que lo hunde en la tabla de posiciones.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Marcelo Gallardo decidió, después de viajar el lunes a Junín y recibir el domingo a Independiente, que el plantel disponga de dos días de descanso y regrese al River Camp el miércoles, con el primero de los regresos: Franco Armani, quien debió ser desafectado de la Selección argentina por una sinovitis en la rodilla izquierda. El viernes, también se reincorporaron Julián Álvarez, David Martínez y Robert Rojas. Paulo Díaz, entre tanto, todavía no pudo salir de Chile y llegaría este domingo, aunque el plantel tendrá día libre y se sumaría a los trabajos el lunes. A excepción del arquero, en caso de que todos lleguen en buena forma física, formarán parte del viaje a Rosario.

Por otra parte, el que podría reaparecer es Fabrizio Angileri , ya de alta tras un desgarro. Mientras que tanto Armani como Matías Suárez , que también padece sinovitis en una de sus rodillas, evolucionan en buena forma y serán exigidos en los próximos días para ver cómo responden.

🔛 Actividades físico-tácticas en cancha reducida.



📌 Parte médico:



⚽️ Casco: molestia muscular en isquiotibial izquierdo.

⚽️ Peña: molestia muscular en isquiotibial izquierdo. pic.twitter.com/NdiyzxDCl2 — River Plate (@RiverPlate) September 11, 2021

Lógicamente, con el regreso de los defensores internacionales y si recupera a Angileri se rearmará la última línea, con Casco de nuevo a la derecha, el ex-Godoy Cruz a la izquierda y la zaga conformada por Paulo Díaz y David Martínez, más allá de la buena tarea de Peña Biafore. Sin embargo, tanto el juvenil como el ex-Newell's presentaron molestias físicas en las últimas horas y podrían no estar a disposición. Si bien Peña no estaba en los planes del DT, la posible ausencia del lateral obligará a reformular nuevamente la última línea. ¿Vuelve Vigo?

Además, hay dudas en la zona media, el sector donde el DT aún no encontró la fórmula: Enzo Pérez tiene su lugar asegurado, como así también Nicolás De La Cruz, mientras que Bruno Zuculini y Enzo Fernández competirán por un lado y Jorge Carrascal y Julián Álvarez lo harán en el frente ofensivo para sumarse a Suárez -si se recupera- y Braian Romero.

LA FORMACIÓN DE NEWELL'S

No es para nada un buen momento para la Lepra, que hace cinco partidos que no gana: suma dos empates y tres derrotas desde aquella última victoria ante Platense y qué mejor que recuperarse como local ante River. En principio, Mariano Bíttolo y Fernando Belluschi serán bajas por problemas físicos -una contractura y una distensión-, pero podría recuperar a Jonatan Cristaldo, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y no pudo estar en los úlitmos tres encuentros. ¿Será el socio ideal para Nacho Scocco?

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido entre la Lepra y el Millonario se disputará el miércoles 15 de septiembre, desde las 21:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa. El arbitraje estará a cargo de Pablo Echevarría.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).