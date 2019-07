Neto: “La Champions es mi reto”

En su presentación como portero del Barcelona, el brasileño avisó cuál es su prioridad. “Soy una persona ganadora”, agregó.

Con sonrisas y entusiasmo, Neto se presentó este martes como portero del . Y, con su primera rueda de prensa como jugador azulgrana, ya dejó claro cuál es su prioridad: “La Champions es mi reto y soy una persona ganadora”.

El brasileño, además, habló sobre la competencia que tendrá con Marc-André ter Stegen. “Respeto a Marc como respeto a todos mis compañeros, pero cuanto más subamos el nivel, más mejoraremos. Yo vengo a trabajar y a demostrar. Es un momento de mucho orgullo para mí", valoró el ex- . Y añadió: "Vengo al Barcelona para jugar y para demostrar mi trabajo, para crecer. Si no fuera por esto, el club no tendría la intención para ficharme. Lo principal es trabajar con muchas ganas y con la determinación que tengo yo… No quiero compararme con Ter Stegen. Creo que podemos aprender y crecer juntos. Lo importante es tener esta mentalidad ganadora y profesional".

Sobre el sistema de juego que piensa encontrarse, Neto, de 29 años, brindó también su opinión: “Cada equipo tiene sus características de juego y debemos adaptarnos. El Barça tiene una característica diferente, pero en también tenía que participar y allí crecí mucho. Me siento en plenitud como persona y futbolista".

Por otra parte, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, comentó la razón de este fichaje: "Jasper (Cillessen) ya nos dijo que quería salir del club y aquí llegó alguna oferta, pero él quería jugar Champions. Lo cierto es que la oferta era muy interesante. Valoramos si Peña podía subir al primer equipo, pero los técnicos nos han comentado que necesita jugar asiduamente. Así que buscamos el mercado y el mejor era Neto. A partir de ahí hay una segunda derivada que es la económica. Es una decisión deportiva y como consecuencia trae una buena decisión económica".