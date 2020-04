Néstor Araujo también sueña con asistir a los Juegos Olímpicos

Al igual que Raúl Jiménez, el defensor quiere conseguir su segunda medalla de oro.

Hace algunos días, Raúl Jiménez confesó su deseo por asistir a los , sabiendo que podría convertirse en el segundo jugador de la historia en conseguir dos medallas de oro en ediciones distintas de la justa deportiva. A este interés del delantero del se ha sumado otro futbolista que ya tiene una presea dorada.

Se trata de Néstor Araujo, defensor de 28 años que formó parte del grupo que conquistó Londres 2012. El zaguero del de Vigo no jugó ningún partido, pero sí fue convocado por Luis Fernando Tena, peleando el puesto con Hiram Mier y Diego Reyes.

En entrevista con Celta Media, el nacido en Guadalajara se dijo dispuesto a participar en sus segundos Juegos Olímpicos: "Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Estar conviviendo en la Villa Olímpica con los mejores deportistas del mundo, tener a 50 metros desayunando a Pau Gasol o a Isinbayeva es algo increíble. Si tuviera la oportunidad de volver a unos Juegos Olímpicos no lo dudaría. No tuve minutos, pero la medalla de oro está en mi casa. Es algo indescriptible”.

Más equipos

Igualmente, habló sobre su situación con los Celestes antes del parón por el coronavirus: "En las últimas semanas me daba mucha tranquilidad que no estábamos recibiendo goles en los partidos. Hay que seguir en esta línea porque creo que fue muy acertado todo lo que estamos trabajando con Óscar. Ahora lo primero y fundamental es salir de esa situación, es el paso que tenemos que dar ya para luego pensar en otras cosas", finalizó.

Sin ser muy mediático, Néstor Araujo acumula una temporada y media siendo una pieza fundamental para el Celta de Vigo. Ya acumula sesenta apariciones, disputando 5146 minutos vestido de Celtista.