Nelson Bonilla tiene molestias fisicas

El delantero arrastra una lesion en el pubis.

Nelson Bonilla espera ser el gran referente para El Salvador en , pero el jugador y goleador del Bangkok United tiene una molestia en la pubis, lo cual espera no le impida debutar ante Curazao.

“Tengo una pequeña molestia en el pubis pero no es problema. Es más bien por toda la carga que he tenido este año”, expresó Bonilla al periódico El Gráfico.

“Estoy feliz de representar a mi país. Queremos hacer las cosas bien para dar la sorpresa este año”, agregó Bonilla.

El jugador podría ser partr del once inicial de Carlos De los Cobos, cuando la Selecta busque iniciar de forma positiva en Kingston ante Curazao, selección caribeña que viene de ganar la Kings Cup, en .