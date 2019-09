Nelson Bonilla, fuera por lesión

El delantero se perderá los partidos que restan del 2019.

Nelson Bonilla, uno de los goleadores de la Primera División de , no jugará más lo que resta del 2019 por recadr de una lesión de fascitis plantar, la cual arrastraba desde hace 3 meses.

En su cuenta de Instagram, el jugador manifestó: “El sábado tuve una ruptura parcial de la fascia plantar, con lo que me lleva a descansar de 2-3 meses terminando así unos de mis mejores años como profesional. Gracias a Dios no fue algo muchísimo más grave y ahora toca descansar y prepararme para volver más fuerte en 2020”.

Bonilla, quien hace 10 días decidió dejar la Selección de El Salvador sin dar explicaciones, se preparará mejor para sus actuaciones en el Bangkok United, pero para la campaña 2020.