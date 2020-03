Nelson Ancheta: “Un equipo grande como Alianza no puede estar pidiendo tiempo en los últimos minutos”

El técnico chalchuapaneco desmeritó el triunfo de Alianza.

El Vencedor dejó escapar la oportunidad de escalar al liderato del torneo Clausura 2020, ya que los dirigidos por Nelson Ancheta no pudieron vencer al Alianza. Los albos vienen en alza, luego del gran momento que vivieron en la serie ante Tigres por la Liga de Campeones de CONCACAF.

“En el segundo tiempo nosotros acosamos a Alianza, los metimos al terreno de ellos, que estuvieron con muchas faltas. Nuestro gol fue de buena factura, eso me deja contento. Esos sí son goles que uno disfruta, no un penalti dudoso. Por ahí, me voy contento con los muchachos”, dijo Ancheta al hacer un análisis del juego.

Luego, el técnico habló de la actitud que tuvo el rival: “Un equipo grande como Alianza no puede estar pidiendo tiempo en los últimos minutos, tirándose al suelo. Por ahí, el técnico me dijo que así como se tiró hoy, quizá hubiera ganado a Tigres, pero yo le dije que no me metía con sus jugadores. Yo no me meto con el jugador y el técnico del rival”.