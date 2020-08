Negredo carga contra Peter Lim: "Está destrozando el club"

El ex ariete del Valencia critica duramente al máximo accionista y muestra su preocupación por el devenir del equipo.

Desde hace varios meses, las aguas bajan muy revueltas en el . Todo comenzó con el despido de Marcelino García Toral el pasado mes de septiembre, siguió con una caótica temporada del equipo y ahora la 'guinda' ha llegado con las ventas de Parejo, Coquelin y Rodrigo, que han mermado notablemente la calidad del equipo.

Muchas son las voces discordantes con la gestión de Peter Lim en el club. El último en sumarse a estas críticas ha sido el ex jugador del Valencia, Álvaro Negredo. El nuevo fichaje del pasó por los micrófonos de 'El Transistor' y criticó duramente al máximo accionista valencianista. "En Valencia tengo mi residencia y me duele lo que está pasando, claro que me duele. Están destrozando el club. Era un club grande y hablo en pasado. Todo es culpa de una mala estructura", dijo el futbolista.

Negredo fichó por el Valencia el último día de mercado en 2014, ya con Peter Lim como máximo mandatario. Jugó dos temporadas en el club, aunque nunca llegó a justificar el precio de 30 millones de euros pagados por el Valencia al .