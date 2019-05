Navas, Bale y cuatro jugadores que se despiden del Santiago Bernabéu el domingo

Ceballos, Llorente, Reguilón y Vallejo también están en la rampa de salida del Real Madrid. Hasta cuatro jugadores más, con el futuro en el aire

La temporada toca a su fin este domingo para el . El visita el Santiago Bernabéu con absolutamente nada en juego más allá de, precisamente, despedir el curso. Y en algunos casos concretos, despedir a algunos jugadores cuya presencia la próxima temporada se antoja difícil. Hasta la fecha (Zidane comparece este sábado por la mañana), ni el Real Madrid ni el propio técnico han ‘despedido’ a ningún jugador de manera oficial. Pero sí oficiosa. No obstante, el francés ha mantenido ya las primeras reuniones con sus jugadores para que supieran de primera mano el papel que quiere que tengan la próxima temporada.

Sin ir más lejos, dos de esos jugadores que ya saben que el Real Madrid no cuenta con ellos son Keylor Navas y Gareth Bale. Dos jugadores hasta hace no mucho ‘titularísimos’ en el equipo blanco, y que serán dos de las salidas más notorias en el vestuario este verano. En el caso del galés, se ha quedado fuera de la convocatoria para los dos últimos partidos, con lo que no está claro que pueda despedirse del coliseo merengue sobre el césped. Apunta a que no será así. Por otro lado, Zidane le dijo a Navas que no sería su portero titular, y es el costarricense el que no se ve compitiendo por nada todo el año próximo. En esta ocasión, todo apunta a que Keylor Navas sí podrá despedirse de su afición como titular en el partido ante el Betis. Es más, se espera que la afición madridista le brinde una calurosa despedida, dada la estima que siempre le rindieron.

Pero estos dos jugadores, aunque son los más destacados del plantel blanco, no serán los únicos que este domingo estarán despidiéndose del Santiago Bernabéu. Otro caso del que correrán ríos de tinta en el futuro es Marcos Llorente, procedente de una familia madridista ilustre: hijo de Paco Llorente, sobrino de Julio Llorente, nieto de Ramón Grosso, y sobrino nieto de Paco Gento. El centrocampista no entra en los planes de Zidane, nunca llegó a entrar tampoco en años anteriores, y también está en la rampa de salida. Al igual que Dani Ceballos, cuyas apariciones intermitentes con Lopetegui, Solari o incluso con la Selección Española no han sido suficientes como para convencer a Zidane de que puede ser válido para su proyecto, después de haber coincidido ya en la pasada temporada.

En una situación parecida está Sergio Reguilón. El lateral izquierdo ha sido una de las sensaciones de la temporada en el Real Madrid pero, irónicamente, el canterano no entra en los planes de Zidane. Quiere darle la oportunidad a Marcelo de volver a ser Marcelo, y prefiere tener otro relevo en ese puesto. Así que su continuidad en la plantilla es altamente improbable a estas alturas, aunque su salida sea en forma de cesión. Otra continuidad prácticamente imposible es la de Jesús Vallejo. Un jugador con una proyección indudable, pero al que las lesiones le han robado una regularidad necesaria. Y el fichaje de Militao es un hecho ya. El aragonés, una vez fue expulsado en Anoeta la pasada jornada, no podría despedirse del Bernabéu desde el césped en ningún caso.

LA CONTINUIDAD DE OTROS CUATRO JUGADORES, EN EL AIRE

Estos seis jugadores son los que tienen la continuidad en el Real Madrid más complicada de entre toda la plantilla. Pero podrían no ser los únicos en estar este domingo ante su último partido como jugadores merengues. Y es que hay otros cuatro jugadores cuya continuidad está en el aire. Como es el caso de Isco, un jugador que ha dado esta temporada un bajón en su rendimiento y que ha perdido su estatus de intocable ante la ejecutiva y la afición. Aunque Zidane le ha dado minutos en estos dos meses desde que llegó, a día de hoy nadie en los mentideros blancos puede garantizar su presencia el próximo curso. Una situación similar a la de Kroos, que este curso ha perdido también muchos puntos después de años siendo ‘titularísimo’. En el club se manejan numerosos nombres, como los de Pogba, Eriksen, Rabiot, Kanté o Ndombelé, conscientes de la necesidad de reforzar la parcela ancha del terreno de juego.

En otra situación diferente está Brahim Díaz, cuya juventud invitaría a una cesión para que tuviese minutos todos los fines de semana, pero la actitud y aptitudes que está demostrando desde que llegó al Real Madrid piden a gritos que tenga una oportunidad en el primer equipo una temporada completa. Zidane se lo está pensando mucho.

Por su parte, otro jugador que puede estar diciendo adiós al Real Madrid este domingo es Mariano. Llegó al Bernabéu en el último momento del pasado verano, y fue recibido con los brazos abiertos ante la ausencia de fichajes. Sin embargo, la mala temporada global, las lesiones y la falta de regularidad han dibujado una temporada para Mariano muy alejada de la que rubricó en el Olympique de un año atrás. El ‘7’ quiere quedarse en el club, pero Zidane está convencido de que reforzará la línea de vanguardia. El fichaje de Jovic está al caer.

LA SEMANA PRÓXIMA COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES

Sea como fuere, si el domingo se disputa el último partido de la temporada, desde el mismo lunes las oficinas del Santiago Bernabéu estarán a pleno rendimiento para empezar a dibujar ya la plantilla de la próxima campaña, según ha podido saber Goal. Estas despedidas ante la afición el domingo no serán sino el preludio a las despedidas de verdad, las contractuales, desde esta próxima semana.