Nasser Al-Khelaïfi: "Ya no quiero ver más comportamientos de estrella en el PSG"

"Los jugadores tendrán que trabajar más y dar más. Y el que no esté de acuerdo, tiene las puertas abiertas"

Nasser al-Khelaïfi, presidente del , ha sido entrevistado en "France Football" y el avance de sus declaraciones es realmente jugoso. En una entrevista exclusiva que aparecerá el martes en la prestigiosa publicación gala, Al-Khelaïfi explica los cambios en el PSG y las conductas que no deben volver a repetirse entre los jugadores que integran el vestuario parisino.

El presidente del PSG explica "me di cuenta de que los cambios eran esenciales, de lo contrario no íbamos a ningún lado ". Después de haber guardado un prudente silencio durante varios meses, Silencio por muchos meses, Nasser al-Khelaïfi dejó entrever su cambio en la dirección deportiva del club, con la salida de Antero Henrique y el fichaje de Leonardo: " En dos minutos, el caso se resolvió entre nosotros. Leonardo tendrá plenos poderes, es mi chico. Es increíble y tengo plana confianza en su trabajo. Su autoridad nos hará bien en el club, especialmente en el vestuario". dijo.

Y ahí, refiriéndose al vesutario y a los jugadores, es donde Nasser al-Khelaïfi, presidente del PSG, se ha mostrado más duro y tajante, mandando un aviso a navegantes: "Los jugadores van a tener que asumir sus responsabilidades. incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más, no están en el PSG para complacerse y tendrán que trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ciao. Ya no quiero ver más comportamientos de estrellas", enfatizó.

Unas declaraciones que van a dar mucho que hablar y que, desde luego, tienen una carga de profundidad importante. Tanto para el PSG, como para los clubes que están interesados en los jugadores del PSG. De las palabras de Nasser al-Khelaïfi se deduce que al presidente, comportamientos como el de Neymar o declaraciones como las de Mbpappé, no le han gustado. Y nada.