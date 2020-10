Narciso Mina vuelve al futbol mexicano con Neza FC

El ecuatoriano, con un paso para olvidar por América, jugará en la Liga de Balompié Mexicano.

Cuando Chucho Benítez emigró al futbol asiático, la esperanza del América para suplirlo fue Narciso Mina , delantero del que se hablaban muy buenas cosas. El paso del ecuatoriano en Coapa fue desastroso , anotando solo cinco goles en dos campeonatos, y culpándolo por fallas en la final contra León .

En la tónica no cambió mucho , y realizó el resto de su carrera en el futbol de su país y . Ahora, el exAzulcrema volverá al futbol mexicano a sus 37 años , buscando una revancha.

El club que lo contrató fue el Neza FC , de la Liga de Balompie Mexicano . En el roster del equipo aparece el nombre de Mina, artillero que registra más de 150 goles en su carrera, pero solo nueve en territorio azteca.

Vale la pena recordar que la salida de Mina del América no se dio de la mejor forma, y hace algunos años culpó al doctor José Vázquez de su mal desempeño: “Le diría: '¿Sabes qué, médico? Me cortaste un poco la carrera ', Él sabía que tenía que operarme, me infiltraba. Creo que sí afectó mucho y traía un resentimiento ante el médico o hacía mí por no decirlo. Yo callé, Miguel (Herrera) no lo sabe, los compañeros no lo saben, la directiva tampoco”, aseguró.